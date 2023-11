Wenn ein Mann im Beisein seiner Frau seiner Geliebten in aller Öffentlichkeit eine Liebeserklärung macht, muss es eine ganz besondere Liebe sein: die von Rainer R. Otter, Einsatzpilot und Fluglehrer sowie Oberst a.D., zum 50. Jahrestag des Erstfluges des Alpha Jets. Dieser ist jetzt im Dornier Museum mit vielen Gästen gefeiert worden.

Um es vorwegzunehmen: Es gibt an diesem Abend nicht nur diese eine Liebeserklärung, sondern gleich mehrere an das von Dornier und Dassault-Breguet gebaute leichte Kampfflugzeug. Für Museumsdirektor Hans-Peter Rien steht der Alpha Jet für „Innovationen, Kreativität und Pioniergeist“ ‐ Eigenschaften, die immer wieder mit Dornier in Verbindung gebracht werden.

Das „Geburtstagskind“ immer im Blickfeld, treten nacheinander unter dem Motto „50 Jahre Alpha Jet ‐ ein Streifzug durch seine Innovationen“ die Referenten der Feierstunde ans Mikrofon: Peter Kania, seinerzeit 16 Jahre lang Alpha Jet-Projektleiter bei Dornier, der ehemalige Dornianer Uwe Schulz, der über die Elektronik im Alpha Jet sprechen wird, Hartmut Boche, der sich dem Thema „Karbonbremsklappe“ widmet sowie Pilot Rainer R. Otter.

So lief der Erstflug ab

„Es war ein Traumprojekt“, schwärmt Peter Kania über die Alpha Jet-Zeit. „Damals gab es nur zwei Leute in Deutschland, die die Chance hatten, solche großen Projekte der militärischen Luftfahrt zu leiten: Den Kollegen bei MBB mit dem Tornado und mich bei Dornier mit dem Alpha Jet.“ Kania zeigt ein Foto mit dem französischen Testpiloten Jean-Marie Saget mit deutscher Pickelhaube und dem deutschen Testpiloten Dieter Thomas, der seinerzeit Asterix mimte.

So sieht der Alpha Jet von Top Aces aus. (Foto: Sven Neumann/SN-MILITARYAVIATION )

Saget, Chefpilot bei Dassault-Breguet, absolvierte ein halbes Jahr vor dem vertraglich fixierten Termin am 26. Oktober 1973 den Erstflug von Prototyp 01 des Alpha Jets mit Start in Istres, Südfrankreich.

Bereits bei diesem ersten Flug erreichte die Maschine 350 Knoten und 6000 Höhenmeter. Sie absolvierte dabei Kurvenflüge mit 4g, also der vierfachen Erdbeschleunigung ‐ das heißt, dass eine Kraft vom vierfachen des Eigengewichtes auf den Körper einwirkte. Der Erstflug verlief ohne Probleme. Bereits am 9. Januar 1974 flog in Deutschland Prototyp 02 zum ersten Mal, am Steuer in Oberpfaffenhofen war Dornier-Testpilot Dieter Thomas, der auch die zwei weiteren Prototypen des Programms als erster flog und 2013 gestorben ist.

Produktion begann im Herbst 1976

Angefangen hatte alles Ende der 1960er-Jahre. Deutschland war auf der Suche nach einem Nachfolger für die FIAT G 91, einem einstrahligen Kampfflugzeug. Frankreich hielt nach einem neuen Schulflugzeug Ausschau. Im Februar 1969 schlossen Dornier in Deutschland und Breguet, ein „alter“ Partner aus dem Atlantic Programm, einen Vertrag über die gemeinsame Entwicklung eines neuen Flugzeugs.

Der ehemalige Dornianer Rolf Breitinger (rechts) aus Friedrichshafen zeigt Museumsbesuchern das Gierwinkel-Messgerät am Alpha-Jet. Es zeigt dem Piloten an, ob das Flugzeug gerade fliegt. (Foto: Häfele, Simone )

Als die Regierungen der Bundesrepublik und Frankreichs gemeinsam Entwicklung und Fertigung eines Schulflugzeugs ausschrieben, traten drei Anbieter an: Das französische Unternehmen Dassault (das inzwischen die Firma Breguet übernommen hatte) und Dornier mit dem Alpha Jet, MBB mit einem anderen französischen Konsortium sowie VFW-Fokker.

Im Juli 1970 gewann der Alpha Jet diesen Wettbewerb mit der von Dornier als beste ausgewählten Konfiguration. Die Produktion begann im Herbst 1976. Die ersten Serienflugzeuge flogen 1977 in Frankreich und 1978 in Deutschland.

Viel moderne Technik an Bord

Produziert und endmontiert wurde im Wesentlichen in zwei Linien, in Toulouse und Neuaubing/Oberpfaffenhofen. Dornier baute das Rumpfhinterteil, das Leitwerk und die Tragflächen, Dassault den vorderen Rumpfteil. Die Belgier endmontierten rund 30 Maschinen im eigenen Land. Insgesamt wurden einschließlich der Prototypen 508 Flugzeuge gebaut.

Der Alpha Jet bei seinem Flug über das bayerische Kloster Andechs, Ostufer Ammersee. Der Alpha Jet, Motorbuchverlag Stuttgart 2009. (Foto: Bernard Vetter, F. Vetter, Jenny )

Uwe Schulz berichtet vom Crash-Rekorder, den Dornier zunächst für den Alpha Jet und dann auch für den Tornado baute ‐ die Daten seien in Titankugeln gespeichert worden, die so gut wie unzerstörbar seien.

Die 1978 erstmals gebaute Automatisierte Flugplanungs-Anlage (AFA) habe den Piloten das Leben erleichtert ‐ auf einem Datenträger sei der Flugplan mit an Bord genommen worden. Hartmut Boche geht auf die Karbonbremsanlage ein, von der 350 Paare gebaut worden seien. Diese hochbelasteten Bauteile seien bei den noch heute fliegenden Alpha Jets nach wie vor im Einsatz.

Die deutsche Luftwaffe, damals neben der französischen Armee de l‘Air der Hauptkunde, führt das Flugzeug als Ersatz für die Fiat G-91 ab Anfang 1980 bei ihren Jagdbombergeschwadern zunächst in Fürstenfeldbruck, später in Oldenburg und schließlich ab 1982 in Husum ein. Aus dieser Zeit berichtet Rainer R. Otter. Mehr als 1500 Flugstunden hat er im Alpha Jet-Cockpit absolviert. Der Mann spricht von einer „Liebesaffäre“ im Zusammenhang mit dem Alpha Jet ‐ die offenbar bis heute anhält.

Noch heute sind viele Alpha Jets unterwegs

175 Alpha Jets in vier Geschwadern waren nicht nur zur Luftunterstützung der Heeresverbände gedacht, sondern sollten auch für die Bekämpfung gegnerischer Hubschrauber eingesetzt werden. „Die Maschinen waren für den Tiefflug prädestiniert“, schwärmt Otter, „und haben zu Zeiten des Kalten Krieges einen überzeugenden Beitrag zur Sicherung des Friedens geleistet.“

18 Alpha Jets der Luftwaffe waren beispielsweise während des ersten Golfkrieges ab Januar 1991 in der Türkei stationiert. Im Zug der konventionellen Abrüstung in Europa Mitte der 1990er-Jahre wurden die Geschwader aufgelöst, die noch einsatzfähigen Alpha Jets von der Bundesrepublik verkauft.

Was ist geblieben? „Früher als gedacht“, berichtet der ehemalige Dornier Luftfahrt-Geschäftsführer Bernd Sträter, sei die Alpha Jet-Geschichte zu Ende gewesen und Dornier musste sich neu positionieren. Umrüstprogramme wie die Kampfwertsteigerung der Breguet Altlanic; die Entwicklung der Dornier zivilen Flugzeugmuster von der Do 128 über die DO 228 bis zur DO 328 profitierten von der Entwicklungs- und Fertigungserfahrung des Alpha Jets und dessen Spin-Offs.

Insgesamt gesehen sei die Alpha Jet-Technologie „immens wichtig gewesen“, betont Bernd Sträter. Noch heute sind rund 110 Alpha Jets weltweit unterwegs ‐ beispielsweise mit Iren Dornier, Enkel von Claude Dornier, oder auch mit Kunstflugstaffeln wie den „Flying Bulls“ aus Österreich.