Wettbewerbsergebnisse für den Kindergarten werden vorgestellt

Die Stadt Friedrichshafen öffnet am Mittwoch, 13. Dezember, eine Ausstellung, in der die Pläne und Modelle des Wettbewerbs für den Neubau des Kindergartens „Zum Guten Hirten“ zu sehen sind. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr, im Ludwig-Dürr-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.

Die Stadt Friedrichshafen plant den Neubau des Kindergartens „Zum Guten Hirten“. In zwei Bauabschnitten soll ein sechsgruppiger Kindergarten anstelle des bisherigen dreigruppigen Altbaus entstehen. Dazu wurde von der Stadt Friedrichshafen ein Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem 15 Entwürfe eingereicht wurden. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Gemeinderates, des Gestaltungsbeirates und externer Fachpreisrichter, vergab drei Preise und eine Anerkennung.

Die Pläne und Modelle werden am Mittwoch, 13. Dezember, der Öffentlichkeit vorgestellt. Ab Donnerstag, 14. Dezember, bis zum 26. Januar können Interessierte die Pläne und Modelle dann im Technischen Rathaus in der Charlottenstraße 12 während der Öffnungszeiten in Augenschein nehmen. Das Technische Rathaus ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.