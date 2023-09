Über 400 Pferde, 600 Rinder, knapp 1000 Starts und 288 Aussteller — das war die Americana 2023, die erstmals in Friedrichshafen stattgefunden hat. Insgesamt 47.200 Besucherinnen und Besucher strömten auf das Messegelände, teilt die Messe in einem Pressebericht mit. „Der große Erfolg der Americana–Premiere in Friedrichshafen vom ersten Messetag an hat uns mitgerissen und begeistert“, wird Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, zitiert.

Für die Organisation am neuen Standort standen für die beiden Partner Americana GmbH und die Messe Friedrichshafen nur wenige Monate zur Verfügung.

Neue Ranch-Klassen eingeführt

Herausgekommen sei ein besonderes Event, wie Sandra Quade und Joachim Bochmann, Geschäftsführer der Americana GmbH, in der Pressemitteilung bekannt geben: „Die Americana übertraf alle unsere Erwartungen und wir sind in jeder Hinsicht super zufrieden, wie alles gelaufen ist. Unsere Ranch–Klassen als vierte Säule der Americana wurden hervorragend angenommen. Wir konnten großartigen Sport zeigen und unseren Ausstellern, Reitern und Besuchern eine wunderschöne Plattform für das Westernreiten bieten.“

Die Rückmeldungen, die sie erhalten hätten, seien „durchweg positiv“ gewesen. „Etwas ganz Besonderes war dieses ‚Wir–Gefühl‘: Wenn mal etwas nicht so glattlief wie erwartet, hat uns jeder das Gefühl gegeben, dass wir das zusammen anpacken und gemeinsam schaffen“, stimmen die beiden überein.

Kräftemessen in vier Reitringen

Grischa Ludwig, Präsident der Deutschen Reitervereinigung für Westerndressur (NRHA), fasst seine Eindrücke zusammen: „Alle Beteiligten haben eine Meisterleistung vollbracht. Die Premiere wurde ein Erfolg, und ich glaube, alle Teilnehmer, Aussteller und Zuschauer waren begeistert“, steht es in der Pressemitteilung.

Die Reitfans nutzten das Freigelände mit der schön dekorierten Messe–Alm oder das Atrium mit der Wasserfläche für eine Auszeit vom Einkaufen oder dem Besuch der über 480 Vorführungen und Vorträge. Dass Westernreiten fasziniert, bewiesen der Pressemitteilung zufolge die gut besuchten Vorstellungen an vier Reitringen.

Pferde und Reiter aus 17 Nationen kämpften in rund 50 Klassen um mehr als 260.000 Euro Preisgeld, begehrte Titel und Sachpreise. Gewohnt stark seien die Klassen Reining, Cutting und Cowhorse besetzt gewesen. Während Cutting und Cowhorse die Arbeit an den Rindern bezeichnen, umfasst der Begriff Reining die Dressur des Westernreitens.

Nachwuchsreiter gut vertreten

Die Youth–Klassen, also die Gruppen der Nachwuchsreiter, freuten sich über wachsenden Zulauf: Im Youth Cutting, das von Europameisterin Ute Holm gesponsert wurde, gingen acht Jugendliche an den Start. Für den Nachwuchs im Reining waren neun Jugendliche gemeldet.

Gut angenommen worden sei auch der Allaround–Bereich mit Superhorse und Ranch–Horse–Klassen. Eine Erweiterung habe es dabei durch die Ranch Rail gegeben — einer Disziplin, in der die Gangqualität des Arbeitspferdes bewertet wird. So hatten sich 46 Teilnehmer für die Ranch Riding Open gemeldet, bei der gezeigt wird, wie gut sich ein Pferd für die Arbeit auf einer Ranch eignet. Weitere 29 Teilnehmer seien für den Working Ranch Trail und 25 in der Disziplin Superhorse angetreten.

Dort nahmen auch Reiter wie Doug Allen und Francesca Sternberg aus Großbritannien teil, die bereits in anderen Disziplinen große Erfolge feiern durften. „Mit dem Ausbau der Ranch Horse Klassen tut die Americana unserem gesamten Sport etwas enorm Gutes“, lässt Cutting–Trainer Uwe Röschmann in der Pressemitteilung verlauten.