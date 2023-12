Am Flughafen Friedrichshafen sollen am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Dezember, spezielle Vermessungsflüge stattfinden. Dabei wird das elektronische Landesystem des Flughafens überprüft. Dafür fliegt ein spezielles Messflugzeug in den nächsten beiden Tagen mehrere Male den Flughafen an.

Über dem Flughafen Friedrichshafen ist am Donnerstag und am Freitag mehr los als sonst. Am Flughafen sind nämlich spezielle Vermessungsflüge geplant. Mit diesen Flügen, die von der deutschen Bundesaufsicht für Flugsicherung zweimal im Jahr vorgeschrieben sind, wird das elektronische Landesystem des Flughafens überprüft, teilt der Bodensee-Airport auf seiner Homepage mit.

Dafür fliegt ein spezielles Messflugzeug in den kommenden beiden Tagen mehrere Male den Flughafen aus beiden Anflugrichtungen an. Dabei wird kontrolliert, ob das Landesystem allen Flugzeugen die richtigen Daten wie etwa den genauen Anflugwinkel übermittelt.

Die Flughafen Friedrichshafen GmbH bittet die Anrainer schon jetzt um Verständnis, falls es zu zusätzlichen Lärmbelästigungen kommt.