Steinfritzen oder Steinaufschneider haben sich Silke Pott und ihr Mann Werner Bonk stets liebevoll genannt. Seit 1999 sind sie beim Seehasenfest dabei gewesen mit ihrer Steinsäge und den Edelsteinen. Später auf Initiative der Stadt kamen sie zum Kulturufer, auf dem sie heute noch stehen. Aber anders. Es wird nie mehr so, wie es war. Werner Bonk ist vor wenigen Tagen nach einer kurzen, schweren Krankheit verstorben.

Auf dem Kulturufer nennen sie ihn die Seele des Kunsthandwerkermarkts, er sei eine Person gewesen, die man gerne kennen und schätzen lernen durfte und er wird vermisst. An seine ruhige, fast schon weise Art, mit den Menschen zu reden, an seine Liebenswürdigkeit und lange und tiefgründige, nie oberflächliche Gespräche erinnern sich viele Menschen, die ihn kannten.

Die Steinsäge

Erinnern werden sich aber auch viele tausend Kinder, die teils heute selbst Kinder haben und zum Kulturufer mitbringen, wenn sie an die Säge von Werner Bonk denken. Mit viel Gefühl hat er die von den Kindern ausgesuchten Steine vulkanischen Ursprungs, sogenannte Drusen, durchgesägt und ihnen dabei fundiert, detailreich und spannend die Geschichten dieser Mineralien erzählt.

Umso mehr glitzerten anschließend die Kinderaugen, aber auch die der umstehenden Erwachsenen, wenn Werner die Kristalle im Inneren der Steine zeigte und den stolzen Besitzern ihre neuen Schätze übergab. Beinahe berühmt sein Satz: „Das ist Goethit, schau mal, wie das schillert.“ Goethit ist ein Mineral, das 1806 nach Goethe benannt ist, der bekanntlich Freund von Schiller war.

In Gedanken lebendig

Werner Bonk war ein besonderer Mensch. Er half selbstverständlich mit, wenn rings um ihn herum der Sturm am Ufer die Stände zerlegte, gab Ratschläge und hatte stets ein offenes Ohr für andere. Die „Steinfritzen“ sind eine Institution beim Kulturufer, in diesem Jahr wird Silke Pott nicht dabei sein, an ihrer und Werners Stelle sind Freunde und Familienmitglieder eingesprungen, um die Säge laufen zu lassen.

Freunde und die Händler des Kunsthandwerkermarkts werden eine Kerze aufstellen für Werner, der unsterblich in aller Gedanken weiterleben wird. Auch wenn diesmal alles anders sein wird.