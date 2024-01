„Kahlschlag bei ZF Friedrichshafen: 12.000 Menschen verlieren ihre Jobs“ - Überschriften wie diese kursieren seit Tagen im Netz. Die Zahl geht auf den Betriebsrat des Zulieferers zurück.

Der Konzern hat sie bislang nicht kommentiert, erklärt aber jetzt aus seiner Sicht, was sich hinter der Zahl 12.000 verbirgt. Die Arbeitnehmervertreter bleiben bei ihrer Darstellung.

Gehöriger Gegenwind

Elf Milliarden Euro Schulden, steigende Zinsen, hohe Kosten für den Umbau in Richtung E-Mobilität, das Aus für die Werke in Eitorf und Gelsenkirchen - dem Autozulieferer vom Bodensee weht der Wind im Moment gehörig ins Gesicht. Vor diesem Hintergrund hat der Gesamtbetriebsrat Mitte Januar zur Großdemo in Friedrichshafen gerufen und Tausende ZFler sind gekommen. Bei dieser Kundgebung berichtete Gesamtbetriebsratsvorsitzender Achim Dietrich von angeblichen Plänen des Vorstands, bis 2026 in Deutschland 12.000 der aktuell 54.000 Stellen zu streichen.

Wir kommentieren Spekulationen über Personalzahlen nicht. Ein Sprecher

Obwohl diese Zahl in Printmedien und Internet ein gewaltiges Eigenleben entwickelt hat, bleibt der Konzern bei seiner Kommunikationsstrategie. „Wir kommentieren Spekulationen über Personalzahlen nicht“, sagt ein Sprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Es gebe „keine Beschlüsse über einen Stellenabbau“, aber „verschiedene Planungsszenarien“, bei denen auch Variable wie ein mögliches Datum fürs Verbrenner-Aus, politische Rahmenbedingungen oder die Frage, wann sich E-Mobilität tatsächlich durchsetzt, eine Rolle spielten. Was laut Konzern „definitiv stimmt ist, dass es in Deutschland bis zum Jahr 2030 etwa 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die ZF verlassen, weil sie in Rente oder Altersteilzeit gehen, kündigen oder ein Abfindungspaket annehmen“.

Potenzial-Zahl?

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen habe man die Szenarien mit der Arbeitnehmervertretung besprochen. Die genannten Zahlen beschreiben laut Konzern das Potenzial, das „unter anderem der demographische Wandel ZF bietet, um Personalkapazitäten sozialverträglich anzupassen“. Man könne also 12.000 Stellen bis 2030 abbauen, ohne betriebsbedingt kündigen zu müssen.

Rot – die dominierende Farbe an diesem Tag vor dem ZF-Forum, der Konzernzentrale des Zulieferers. (Foto: pek )

Tatsächliche Pläne oder Beschlüsse hierzu gebe es nicht, sagt der Konzernsprecher. Man überprüfe laufend die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte und erreiche so an vielen Standorten „gute und langfristige Lösungen“, zum Beispiel in Friedrichshafen oder Saarbrücken. Es gebe aber auch Standorte, an denen der Konzern keine Zukunft sehe, aktuell in Eitorf und Gelsenkirchen.

Plan-Zahl?

Der Gesamtbetriebsrat (GBR) von ZF spricht auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ zwar nicht mehr direkt von 12.000 Stellen, die bis zum Jahr 2026 auf der Kippe stehen. Er bleibt aber bei seiner Darstellung, dass der Konzern bei einer Sitzung Mitte November eine Planung vorgestellt habe, nach der „unter bestimmten Annahmen und Auftragsdatensimulationen“ die Beschäftigtenzahl in Deutschland bis 2028 um etwa 10.000 sinken muss.

Zusätzlich sollen demnach in den Jahren 2029/2030 weitere 2000 Stellen wegfallen. Da sich ZF „von bestimmten Technologien verabschiedet“ hat, zum Beispiel Radar und autonome Shuttles, „wird das zu weiterem Beschäftigungsverlust führen“, sagt Achim Dietrich, Vorsitzender des GBR.

„Schulden angehäuft“

Weil der Konzern „durch die Schulden, die Sommer und Scheider (zwei ehemalige Vorstandsvorsitzende, Anmerkung der Red.) angehäuft haben, und durch die mehrjährige Krisen angeschlagen“ sei, nehme man „diese Planungen sehr ernst“, sagt Dietrich. Seinen Angaben zufolge habe der Vorstand erklärt, dass bis 2030 sogar 18.000 Stellen ohne Kündigungen abgebaut werden könnten.

Etwa 3000 ZFler sind auf die Straße gegangen, um für den Erhalt der Arbeitsplätze zu demonstrieren. (Foto: pek )

Auch Beschäftigte anderer Standorte sind zur Kundgebung nach Friedrichshafen gefahren. (Foto: pek )

Dies sei aber nicht das Ziel, „sondern ,nur’ der Abbau von mindestens 12.000 Stellen“, sagt der GBR-Chef. Warum der Vorstand „jetzt die Zahlen gegenüber den Belegschaft und in den Medien dementiert“, erschließe sich dem Betriebsrat nicht.

Weniger Handgriffe nötig

Einig sind sich beide Seiten, dass die geringere Wertschöpfungstiefe der Elektro-Mobilität Folgen für die Beschäftigung hat. Die Fertigung eines E-Antriebs benötigt weniger Handgriffe als die eines Verbrenners. ZF verweist auf eine Studie, die die Gewerkschaft IG Metall im Jahr 2018 vorgestellt hat. Sie komme zum Ergebnis, dass bis 2030 rund 75.000 Jobs transformationsbedingt in der deutschen Autoindustrie wegfallen könnten.

Der GBR verweist drauf, dass in den von der Schließung betroffenen Werke Bremsen, Lenkungen und Dämpfer gefertigt werden, sie also nicht direkt vom Wandel zur E-Mobilität betroffen seien. Hier gehe es um „eine Abkehr vom Standort Deutschland und eine Verlagerung in Billiglohnländer“, sagt Achim Dietrich. Der Vorstand plane Personalabbau „und nutzt dafür nicht die Demographie oder baut Stellen sozialverträglich ab“, sondern schließe ganze Werke.

„Hohe Kosten, nachhaltiger Schaden“

Man halte „den Weg des massiven Stellenabbaus und Verlagerungen in Billiglohnländer, in zunehmenden Maße auch in Bereichen wie Entwicklung oder anderen Zentralfunktionen“ für den falschen Weg, weil er „kurzfristig hohe Kosten verursacht und nachhaltigen Schaden anrichten wird“, so Dietrich.

Der GBR erlebe derzeit „ein großes Interesse der Medien“. Man hoffe, „dass die Berichterstattung den Vorstand bewegt, die Schließung der angeblich defizitären Standorte Schalke und Eitorf zurückzunehmen“, sagt Dietrich. „Wir werden um jede einzelne Stelle kämpfen.“

„Überspitzte Berichterstattung“

Der Konzern bewertet das Medienecho anders: „Die teils überspitzte Berichterstattung (bis hin zu Überschriften wie ,Massenentlassungen bei ZF’, was sachlich falsch ist) verunsichert die ZF-Beschäftigten und potenzielle Bewerber“, sagt der Sprecher.

ZF sehe die Transformation auch als Chance. In den nächsten drei Jahre wolle man bis zu 18 Milliarden Euro in Forschung, Entwicklung und Sachanlagen investieren - davon 25 bis 30 Prozent in Deutschland, „wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit wieder steigern. Das und der Abbau unserer Schulden sollten jetzt im Fokus stehen“, so die Haltung des Konzerns.