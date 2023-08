Im Ziel sind sich Bund, Land und Kommunen einig: Die marode Bodenseegürtelbahn soll zwischen Friedrichshafen und Radolfzell nach der Vorzugsvariante ausgebaut und elektrifiziert werden. Knackpunkt ist die Finanzierung der knapp 600 Millionen Euro Baukosten.

Der Landkreis Konstanz und der Bodenseekreis sehen sich nicht in der Lage, die für sie veranschlagten 120 Millionen Euro zu stemmen. Jetzt könnte es aber doch schnell gehen: Wolfgang Heine, der Geschäftsführer des Interessenverbandes Bodenseegürtelbahn (IV), verweist gegenüber der SZ auf einen Termin am 10. Oktober in Stuttgart, bei dem der gordische Knoten durchschlagen werden soll.

Alle wollen das Projekt

„Alle wollen dieses Projekt unbedingt, die Gespräche mit dem Land sind konstruktiv“, sagt Heine, der Direktor des Regionalverbandes Bodensee–Oberschwaben. Die Landesregierung habe sich zu dem Projekt im Koalitionsvertrag bekannt. Beim Landesverkehrsministerium habe man verstanden, dass 120 Millionen Euro von 590 für die Kommunen zu viel seien.

Da das Projekt nicht im Bundesverkehrswegeplan steht und damit auch nicht komplett vom Bund bezahlt wird, soll es nach dem sogenannten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) abgewickelt werden. Bund, Land und Kommunen teilen sich dabei die Kosten. Rund 20 Prozent bleiben aber an den Kommunen hängen.

Neben der Elektrifizierung soll die Bodenseegürtelbahn an mehreren Stellen zweigleisig ausgebaut werden (grüne Abschnitte). Neue Haltepunkte sind geplant in Espasingen, Mühlhofen und Markdorf. (Foto: Alexander Tutschner )

In Stuttgart überlege man jetzt, wie man die Kommunen bei GVFG–Projekten generell entlasten könne, sagt Heine. Trotzdem wolle das Land nicht das Füllhorn öffnen und alles schultern. „Wo man sich treffen wird, steht noch aus“, sagt Heine.

Lenkungskreis am 10. Oktober

Der nächste Termin des Lenkungskreises, bei dem alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, findet laut Heine am 10. Oktober statt. Dann wolle das Land die Pläne für die Finanzierung darstellen. Konkret geht es um die Aufteilung der Finanzierungskosten der nächsten beiden Planungsphasen drei und vier, die laut Heine etwa 40 Millionen Euro kosten werden.

„Dann geht es auch darum, wie die Förderkulisse für das Gesamtprojekt aussieht“, sagt Heine. Ob es dann schon eine unterschriftsreife Einigung gibt, wer wie viel von den rund 600 Millionen Euro zahlt, sei nicht zu erwarten. „Aber dann werden die Karten auf den Tisch gelegt.“ Heine hofft auf einen „Meilenstein“, der erreicht werden soll.

Stabiler Fahrplan als Ziel

„Parallel läuft die Eisenbahn Betriebswirtschaftliche Untersuchung (EBWU)“, sagt Heine weiter. Es gehe also keine Zeit verloren. Die Ergebnisse der Vorplanung würden dabei von der Bahn nochmal durchleuchtet. Angeschaut werde vor allem, ob der anvisierte Fahrplan mit der neu geplanten Infrastruktur stabil gefahren werden könne.

Ziel ist es, dass auf der Strecke künftig in jede Richtung stündlich ein schneller und zwei langsame Züge verkehren, was in etwa einen 20–Minuten–Takt ergibt. Eventuell müsste bei der Planung nachgesteuert werden, also beispielsweise müssten weitere zweite Gleisabschnitte eingeplant werden. „Diese Ergebnisse stehen noch aus“, sagt Heine.

Keine Fertigstellung bis 2030

Der Verbandsdirektor hofft, dass man nach Abschluss der EBWU und nach dem Termin vom 10. Oktober mehr oder weniger nahtlos mit einem Finanzierungsvertrag in die nächsten Planungsphasen einsteigen kann. Bis Ende des Jahres könnten dann auch die nötigen Beschlüsse in den beiden Kreistagen gefasst werden.

Das im Koalitionsvertrag festgehaltene Ziel von 2030 kann laut Heine nicht mehr erreicht werden, zumindest wenn man von der Fertigstellung des Ausbaus rede. Ein Erfolg sei aber schon, wenn das Projekt komplett in trockenen Tüchern sei. Wie lange wird es dauern, bis die Züge rollen? „2030 plus X“, sagt Heine mit einem Augenzwinkern. Zwischen 2030 und 2035 dürfte realistisch sein.

Ausbau der Bodenseegürtelbahn: Das ist geplant

Es wird wohl das größte Infrastrukturprojekt der nächsten Jahre am See: der Ausbau der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. Die Strecke soll elektrifiziert werden und rund 22 Kilometer der 60 Kilometer langen Bahntrasse sollen zweigleisig ausgebaut werden: im Bereich des Brandbühltunnels (ein Kilometer), zwischen Stahringen und Espasingen (2,8), zwischen Espasingen und Ludwigshafen (2), zwischen Überlingen–Nußdorf und Uhldingen Mühlhofen über (5,6), zwischen Bermatingen–Ahausen und Friedrichshafen Kluftern (7,5) und zwischen Friedrichshafen Manzell und Friedrichshafen Stadt (3).

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist laut Bahn der Neu– und Ausbau der Verkehrsstationen. Alle Stationen werden demnach für die Gegebenheiten der zukünftig auf der Strecke verkehrenden Züge angepasst. Das bedeute vielerorts eine Erweiterung, sodass längere Züge an den Stationen halten können. Neue Haltepunkte sind geplant in Espasingen, Mühlhofen Ort sowie voraussichtlich in Lipbach/Markdorf Gewerbegebiet.