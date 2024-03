Wer möchte Baumpatin oder Baumpate werden und sich in seiner direkten Umgebung um einen Baum kümmern, ihn gießen und die Baumscheibe sauber halten? Die Stadt sucht Bürgerinnen und Bürger, die diese Aufgaben ehrenamtlich übernehmen. Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann sich direkt an das Stadtbauamt, Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe, wenden.

Insgesamt weist die Stadt ein wertvolles Netz an Bäumen auf, die teilweise jährlich oder mehrfach im Jahr von den Baumkontrolleuren überprüft werden müssen. Aktuell stehen 14.480 Straßen- und Parkbäume im Stadtgebiet Friedrichshafens. 2023 wurden 152 Bäume von der Stadt neu gepflanzt. Die Klimaveränderungen, neue städtebauliche Entwicklungen und ein steigender Nutzungsdruck stellen die grüne Infrastruktur jedoch vor immer größere Herausforderungen.

Bei einer Baumpatenschaft pflegen die Anwohner einen oder mehrere Bäume in der Nachbarschaft. Das kann sich auf das Wässern des Baumes an trockenen Tagen und das Entfernen von Unrat aus der Baumscheibe beschränken. Der Boden muss zur besseren Aufnahme von Wasser und Nährstoffen aufgelockert und gegebenenfalls von Unkraut befreit werden. Dabei ist es nicht gestattet, chemische Unkrautvernichter einzusetzen. Wer sich darüber hinaus gärtnerisch betätigen möchte, kann die Baumscheibe nach eigenen Vorstellungen bepflanzen und pflegen. Mit einer ökologisch wertvollen Gestaltung der Baumscheiben können so kleine blühende Inseln für Insekten und andere Tiere direkt vor der Haustüre geschaffen werden.

Einige Arbeiten übernimmt jedoch auch weiterhin ausschließlich die Stadt, wie die Kontrolle der Vitalität und Standsicherheit sowie die sachgemäße Pflege des Baumbestandes einschließlich der Düngung. Auch den Gehölzschnitt und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und wenn erforderlich, die fachgerechte Behandlung der Bäume bei Schäden und Krankheiten, werden weiterhin von der Stadt übernommen.

Die Baumpatenschaft ist unbefristet und kann jederzeit zurückgegeben werden. Als Standorte eignen sich besonders Flächen um Jungbäume mit einer Mindestgröße von sechs Quadratmetern. Bäume, die von ehrenamtlichen Baumpatinnen und Baumpaten versorgt werden, erhalten als Anerkennung eine wetterfeste Tafel für die Baumscheibe und eine Urkunde. Die Tafel weist auf das ehrenamtliche Engagement und die bestehende Patenschaft hin und fördert so einen respektvollen Umgang mit der Fläche.

Informationen