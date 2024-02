Wer macht bei der Seeputzete mit?

Am Samstag, 24. Februar, ist wieder Seeputzete in Friedrichshafen. Wer mitsammeln will, kann um 9.30 Uhr an den Parkplatz am CAP-Rotach an der Rotach Mündung in der Lindauer Straße 2 kommen. Die Aktion dauert voraussichtlich bis 12 Uhr.

Auch in diesem Jahr organisiert die Umweltabteilung der Stadt Friedrichshafen wieder eine Seeputzte entlang des Bodenseeufers beim CAP-Rotach. Die Organisatoren freuen sich, wenn sie von Häfler Vereinen sowie Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden. In kleinen Gruppen wird am Ufer gesammelt. Wer mithelfen möchte, sollte festes Schuhwerk oder Gummistiefel und, wenn möglich, Arbeitshandschuhe mitbringen. Für Verpflegung ist gesorgt. Über eine vorherige Anmeldung per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 07541/2034647 freuen sich die Organisatoren. Kurzentschlossene können jedoch auch ohne vorherige Anmeldung jederzeit mitmachen.