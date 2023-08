Animalisch heiß: Das war es im August zwar noch nicht, doch die Temperaturen schicken sich an, wieder sommerliche Höhen zu erklimmen. Endlich — zumindest solange keine Hitzewelle daraus wird. Denn bei mehr als 30 Grad schwitzen nicht nur Menschen. Bestimmte Tierarten geraten schon viel früher regelrecht in Hitzestress. Ihre Halter sind gefordert, für Abkühlung zu sorgen.

Rinder zum Beispiel fühlen sich bei vier bis 16 Grad am wohlsten. Anzeichen dafür, dass die Tiere unter Hitze leiden, können erhöhte Atemfrequenz, Schwitzen, Fressunlust und sinkende Milchleistung sein, wie Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamtes, mitteilt.

Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen

Und weiter: „Wenn es Rindern zu warm wird, suchen sie nach Möglichkeit kältere Bereiche und Schatten auf. Ställe sollten daher gut belüftet sein, gegebenenfalls mit Hilfe von Ventilatoren. Berieselungsanlagen können den Tieren eine zusätzliche Abkühlung verschaffen.“

Landwirte beziehungsweise Tierhalter sind außerdem dafür verantwortlich, dass sich Rinder, Pferde und andere Arten auch draußen auf Weide und Koppel wohlfühlen. Wer Nutztiere zu Erwerbszwecken hält, muss sich an die Tierschutz–Nutztierhaltungsverordnung halten. Darin ist dem Sprecher zufolge ein ausreichender Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen vorgeschrieben.

Haltung wird kontrolliert

Soll heißen: Tieren auf einer Weide muss ein ausreichender natürlicher oder künstlicher Witterungsschutz zur Verfügung stehen. „Dabei kann es sich in der Sommerzeit insbesondere um schattenspendende Bäume handeln, die von den Tieren gerne aufgesucht werden. Zu beachten ist, dass so viel Schatten zur Verfügung stehen muss, damit sich alle Tiere gleichzeitig im Schatten aufhalten und sich auch hinlegen können“, erklärt Lars Gäbler.

Auch in wärmeren Regionen der Welt sei es möglich, Rinder artgerecht zu halten, stellt der Sprecher des Landratsamtes fest. Trotzdem werde die Hitze am Bodensee ein immer größeres Thema. Die Folge: Bei tierschutzrechtlichen Kontrollen prüft das Veterinäramt, ob den Tieren auf der Weide ein ausreichender Witterungsschutz zur Verfügung steht und die Wasserversorgung gewährleistet ist.

Standortwechsel angeordnet

Sollte dies nicht der Fall sein oder zeigten Tiere deutliche Anzeichen von Hitzestress, würden „entsprechende Maßnahmen“ ergriffen, teilt Lars Gäbler mit. Das bedeutet: Das Landratsamt kann anordnen, „dass ein künstlicher Witterungsschutz errichtet, den Tieren Wasser zur Verfügung gestellt wird oder dass die Tiere an einen anderen Standort gebracht werden“.

Laut Sprecher des Landratsamts werden regelmäßig Tierhalter aufgefordert, für ausreichend Schatten und Wasser zu sorgen. Wenn keinen ausreichender Schutz gewährleisten werden könne, „muss in Einzelfällen auch das Verbringen an andere Standorte eingefordert werden. Es kommt auch vor, dass Halter die Tiere in der größten Mittagshitze in den Stall holen, wenn der Schatten nicht ausreicht“.