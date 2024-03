Wenn Musik und Gesang zum Gebet werden

In Scharen sind die Musikfreunde am frühen Sonntagabend in die St. Columbankirche zur Aufführung des Mozart-Requiems geströmt.

Wie Dekan Bernd Herbiger in seiner Begrüßung sagte, hatte die schon 2020 vorgesehene Aufführung wegen der Pandemie abgesagt werden müssen - jetzt endlich ging Kantorin Marita Hasenmüllers Herzenswunsch in Erfüllung: Mit rund hundert Sängern des Jungen Chors und des Jugendchors St. Columban hat sie am Freitag in der Ravensburger Liebfrauenkirche und am Samstag in St. Columban Mozarts legendäres Requiem aufgeführt. Vor dem Altar spielte das Kammerorchester Sinfonietta Rhenania aus Vorarlberg, dahinter hatten sich die Sängerinnen und Sänger aufgebaut. Alexa Vogel, Sopran, Kathrin Walder, Mezzosopran, Sören Richter, Tenor, und Torsten Frisch bildeten das harmonische Solistenquartett - alle vier haben schon beim Musiktheater Friedrichshafen mitgesungen.

In stimmungsvolles Licht war die Kirche getaucht, als der Chor den Abend in großer Ruhe mit Mozarts „Ave Verum Corpus“ eröffnete, eine in einer Nacht der Verzweiflung und der Todesahnungen entstandene vierstimmige Motette. Sanft schwebend ließ Marita Hasenmüller mit den Streichern Samuel Barbers berühmtes „Adagio for Strings“ von 1938 folgen, eine berührende, tröstende Trauermusik.

Eine kurze Einführung erzählte von den vielen Anläufen, Mozarts unvollendet hinterlassenes, nur aus Chorstimmen, Skizzen und Fragmenten bestehendes Werk zu ergänzen. Marita Hasenmüller hat für ihre Aufführung Pierre-Henri Dutrons Fassung „Süßmayr remade“ von 2016 gewählt. Der junge französische Komponist hat Mozarts Originalmanuskript unangetastet gelassen, aber Franz Xaver Süßmayrs unbefriedigende Vervollständigung behutsam überarbeitet und verfeinert.

Zu erleben war das große Werk in seiner Dramatik und Innerlichkeit. Mit weichem Klang eröffneten die Holzbläser die Trauermusik, Streicher begleiteten den Eingangschor, das Introitus: „Requiem eternam dona eis, Domine.“ Damit kontrastierte in einem ersten Crescendo das „lux perpetua luceat eis.“ Kraftvoll schleuderte der Chor das „Dies irae“ empor, dramatisch unterlegt von den Musikern. Nacheinander setzten im „Tuba mirum“ die Solisten ein, beschworen das Jüngste Gericht. Vehement malte der Chor den „Rex tremendae majestatis“ und flehte um Rettung. Innige Musik leitete zum „Recordare“, einer verinnerlichten Anrufung Jesu durch die Solisten. Drastisch führten Männer- und Frauenstimmen die Flammen vor Augen, in denen die Verdammten vergehen. Leise verhallte das „donna eis requiem“ nach der innigen Anrufung Jesu. Eindringlich kamen die von Süßmayr ergänzten Teile in Dutrons Fassung herüber, schön differenziert waren die Chorstimmen im „Agnus Dei“, ehe der Schlusschor zu Mozarts Introitus zurückkehrte. Zu inständigem Gebet schwoll zuletzt das „Lux aeterna“ an. Die Glocken mahnten zu stillem Ausklingenlasen des Gehörten, ehe herzlicher Applaus einsetzte.