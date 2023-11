Oliver Venus, Zunftmeister im Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, hat für seinen Vortrag zum 11.11. im Vereinsheim, der Gockelwerkstatt, bei der Künstlichen Intelligenz ChatGPT angefragt, weil ihm selbst keine Idee zu einem Gedicht für diesen Tag gekommen sei.

Diese Anfrage - ein sogenannter Prompt - wurde mit einem Beitrag der KI beantwortet, die wir an dieser Stelle veröffentlichen dürfen.

So lautete die Anfrage von Oliver Venus an ChatGPT:

„Hey ChatGPT: Schreibe ein Gedicht über die während der Sommermonate stattgefundene Sanierung der Friedrichstraße in Friedrichshafen zum neuen Prachtboulevard am Bodenseeufer der schönen Zeppelinstadt, und gehe dabei insbesondere auf die Umstände überflüssiger Ampeln, Straßenschilder, die ‐ wenn man auf den Preis schaut ‐ entweder aus Gold gefertigt oder mit Swarowski-Steinen besetzt sein müssen und einen überraschenderweise Geld kostenden Sicherheitsdienst ein, der die Zu- und Durchfahrt durch die Straße nicht nur für den Allgemein- sondern auch für den Anrainerverkehr quasi unmöglich machte und drücke dabei insbesondere aus, dass offenbar nur Dank einer glücklichen Fügung bislang noch kein Fahrradfahrer, die nunmehr nicht mehr den gemeinsamen Geh-und Radweg nutzen, sondern sich die Straße mit PKW und Bussen teilen dürfen, für die im Übrigen eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 km/h gilt, wodurch nebenbei bemerkt der motorisierte Verkehr somit regelmäßig langsamer als der Radverkehr unterwegs ist, wirklich lebensbedrohlich unter die Räder gekommen ist. Ach ja: und wenn noch Zeit und Platz ist, dann erwähne noch, dass das alles so chaotisch gelaufen ist, dass am Ende sogar Ikea gesagt hat „Da haue ich lieber ab.“ Und die nehmen sonst wirklich alles mit.“

So lautete die Antwort von ChatGPT an Oliver Venus:

„In Friedrichshafen am Bodensee, einst in Sommerglanz, die Friedrichstraße erstrahlt im Sanierungskranz. Ein Prachtboulevard, so sollte sie sein, doch Ampeln und Schilder, teuer und fein.

Gold'ne Straßenschilder, mit Swarowski verziert, der Preis, den man zahlt, hat manch einen irritiert. Ein Sicherheitsdienst, nicht billig und leicht, verwirrte die Anwohner, die Straße war schlecht.

Zu- und Durchfahrt, einst mühelos gewiss, wurden durch diesen Dienst zur Hürde, fast vermisst. Radler im Chaos, doch glücklicherweise, kein Unfall ereilte sie bisher auf dieser Reise.

Gemeinsamer Weg, von Radlern begehrt, doch nun teilen sie die Straße, wie es sich keiner erklärt. Autos und Busse, maximal zwanzig im Stundentakt, langsamer als Radler, ein kurioser Fakt.

IKEA, gewohnt pragmatisch und klug, sagte: „Chaos ist uns zu bunt, genug ist genug.“ Sie hauen ab, nehmen sonst alles mit, doch dieser Straßenzirkus, den verlassen sie geschwind.

Friedrichstraße, einstiges Sommerprojekt, mit Höhen und Tiefen, so wird es entdeckt. Ein Gedicht für die Zeppelinstadt am See, wo der Sommer im Umbau vergeht, so wie's gescheh“.