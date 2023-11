Es stehen wieder allerorts Haushaltsberatungen an ‐ und dabei kommt es bekanntlich zum Schwur: Für was ist wirklich Geld in der Kasse und was ist bloßes Wunschdenken? Beim Bodenseekreis sind die Pläne für den großspurig angelegten Erweiterungsbau der Verwaltung jedenfalls zerplatzt wie eine Seifenblase. Kein Wunder angesichts leerer öffentlicher Kassen, Inflation, gestiegenen Zinsen, hoher Baukosten und so weiter …

Wenn man die Geschichte jetzt weiter denkt, kommt man schnell auf die naheliegende Lösung: Vielleicht wird der Mitte der 1970er-Jahre hochgelobte Jauss-und-Gaupp-Bau in der Glärnischstraße 1 ‐ 3 doch von der Abrissbirne verschont? Die Sanierung dieses Gebäudes habe man noch nicht auf dem Plan, heißt es seitens der Kreisverwaltung auf Nachfrage. Aber es wird wohl so kommen, denn Träume sind Schäume und die (finanztechnische) Realität sieht halt einfach anders aus. Eine maßvolle Renovierung dürfte insgesamt wesentlich günstiger und schneller möglich sein und vor allem (wegen der sicher besseren Umweltbilanz) eine wesentlich bessere Förderkulisse bieten.

Für was eine Zauneidechse doch alles gut sein kann! Seit Jahren verzögert sie jetzt den Bau der Südumfahrung Markdorf. Die Planer fahren mit dem Bleistift auf der Planungsskizze quasi Slalom um die immer wieder neu entdeckten Habitate. Galt sie einst als Schrecken der Kreisverwaltung, so hat man mittlerweile, so scheint es, durchaus Gefallen gefunden an dem Reptil.

Zumindest der Finanzdezernent des Bodenseekreises, Uwe Hermanns: Auf Nachfrage, was denn mit dem Bau der mehrfach beschlossenen und volksabgestimmten Straße ist, kommt das ökologische Z-Wort wie aus der Pistole geschossen. Die Spießgesellen vermuten, dass a) die vor Jahren veranschlagten Baukosten von rund 35 Millionen Euro längst überholt sind. Und b) weder die Stadt Markdorf noch der Kreis aktuell den (längst überholten?) eigenen Anteil von zwölf Millionen Euro so ohne weiteres stemmen könnten. So schnell kommt diese Straße also nicht, dafür sorgt (zum Glück) schon die Zauneidechse.

Nun also doch kein zweites Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim in Sachen Zeppelin-Stiftung: Der Urenkel des Grafen Ferdinand hat zurückgezogen ‐ und zwar seinen Antrag auf Zulassung einer Berufung in mehreren Verfahren zum Thema Akteneinsicht, die er in erster Instanz verloren hat. Ist so sperrig, wie es klingt. Dass der Adelige aus Mittelbiberach von seinen Versuchen ablässt, die Stiftung der Stadt zu entreißen, heißt das aber nicht.

Derzeit kabbeln sich zwei Amtsgerichte darum, wer sich mit dem jüngsten Ansinnen des Herrn von Brandenstein-Zeppelin befassen muss ‐ seinem Antrag auf Einsetzung eines Notvorstandes für die im Jahre 1947 aufgelöste alte Zeppelin-Stiftung. Außerhalb Friedrichshafens schlägt das Thema kaum noch Wellen. Die Presseresonanz auf den jüngsten Vorstoß war jedenfalls sehr sehr überschaubar.