Wenn die Erde kontinuierlich überwacht wird

Der Minister für Finanzen des Landes Baden-Württemberg, Danyal Bayaz (Mitte), hat sich bei einem Besuch des Airbus-Standortes beeindruckt gezeigt vom Defence ans Space-Programm. Links Marc Steckling, Head of Space Systems Germany and Head of Space Exploration, rechts Rüdiger Hartwich, Head of Institutional Satellite Projects and Head of EOS Germany & NEO Projects. Foto: Siegfried Großkopf

