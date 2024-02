Nach mehr als zehn Jahren in der Region kann ich mich inzwischen auch für die Fasnet begeistern. Wovon ich aber immer noch kein großer Freund bin, ist das „Sich-selbst-verkleiden“. Am Gumpigen mache ich eine Ausnahme - schließlich gibt es bei uns im Büro sogar ein Motto: Monarchie.

Also, machte ich mich in einem örtlichen Geschäft auf die Suche nach einer möglichst einfachen und günstigen Verkleidung. Was liegt da näher als eine Krone?

Schnell wurde ich fündig. Ein besonders kleines Exemplar fiel mir ins Auge. Perfekt für mein Vorhaben, möglichst wenig Aufsehen mit dem „Kostüm“ zu erregen. Doch nach einem Blick auf das Preisschild verfiel ich kurz in eine Schockstarre. Knapp sieben Euro wollte der Laden für dieses kleine Stück Kunststoff.

„Das sind 14 Mark“, hätte man vor ein paar Jahrzehnten noch gesagt. Die Inflation geht halt offenbar auch nicht an wenig einfallsreichen Last-Minute-Verkleidungen vorbei. Schade. Und so musste ich leider auch die Frage meiner Kollegin verneinen, die wissen wollte, ob die Krone für den Preis wenigstens aus echtem Gold ist.