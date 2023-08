Daniel Slangen ist Ingenieur bei der ZF Friedrichshafen und spielt in seiner Freizeit beim Fanfarenzug Graf Zeppelin. Er ist aber auch Jäger und engagiert sich ehrenamtlich, als Drohnenpilot Rehkitze zu retten. Das kostet Zeit und in seinem Fall auch viel Geld, da er einige Kitze, die von der Geiß der Rehmutter nicht mehr aufgenommen werden, großzieht und auswildert.

Die meisten Kitze, die bei ihm landen, sind in Folge eines Hundeangriffs zu Waisen geworden. Die Mehrheit der Landwirte, die ihre Felder mähen, arbeiten mit den Kitzrettern mittlerweile zusammen.

230 Flugstunden für die Kitze

Daniel Slangen ist Vorsitzender der Kitzrettung der badischen Jäger Überlingen, die mit vier eigenen und einer privaten Drohne in diesem Jahr an 26 Einsatztagen schon über 230 Flugstunden hinter sich haben. Sie sind acht Drohnenpiloten, die von den Landwirten oder den Jagdpächtern gerufen werden, bevor die Felder gemäht werden.

„Die allermeisten Landwirte nehmen diese für sie kostenlose Dienstleistung in Anspruch, auch wenn es immer noch einige gibt, die einfach zum Mähen fahren“, sagt Daniel Slangen. Das aber sei eine absolute Ausnahme. Gesetzlich sind die Landwirte verpflichtet, sich vor der Mahd davon zu überzeugen, dass keine Tiere im Feld stecken.

Die Kitze müssen gesucht werden

Wenn man sich anschaut, wie versteckt die Rehkitze, aber auch junge Hasen, Füchse oder Frischlinge in der Wiese liegen, dann ist eine Überprüfung ohne eine mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne nur möglich, wenn wirklich jeder Meter abgelaufen wird. Das aber scheitert meist an der Zeit. Und ohne die Kitze zu suchen, ist es nicht nur verboten, zu mähen, es ist auch hoch gefährlich — für die Kitze, wie auch die Landwirte.

Daniel Slangen rettet ein Rehkitz. (Foto: Privat )

„Ein Kitz, dem die Füße abgemäht werden, kann nicht mehr laufen. Dem fressen die Krähen bei lebendigem Leib die Augen aus. Das muss doch nicht sein“, sagt Daniel Slangen. Landwirte, die Tierteile in ihrem gemähten Gras haben, aus dem dann im Silo Viehfutter wird, laufen Gefahr, dass sich durch die Leichensäfte in der Silage das bakterielle Nervengift Botulium entwickelt — welches dann auf die Rinder Botulismus überträgt. „Da hat schon der ein oder andere Landwirt ganze Bestände seiner Rinder aufgeben müssen“, sagt Daniel Slangen.

Wärmebildkamera ortet die Tiere

Mit Drohne und Wärmebildkamera geht das Suchen der Kitze einfach und schnell. Zwar kostet ein solches Fluggerät zwischen 7500 und 8000 Euro, ohne eine Wärmebildkamera aber bleiben die Tiere auch der Drohne verborgen. In den meisten Fällen gelingt es den Piloten, die Kitze aus dem Feld zu holen, die Geiß ist meist schon viel eher davon gesprungen.

Leicht zu übersehen: So klein sind die frisch geborenen Rehkitze. (Foto: Daniel Slangen )

Die Drohnenretter gehen sehr behutsam vor, vermeiden es um jeden Preis, den eigenen Körpergeruch an das Tier herankommen zu lassen und tragen dafür auch Handschuhe. Zusätzlich fassen sie das Tier mit viel Gras in den Händen an, legen es in eine Kiste und lassen es nach der Mahd wieder frei, damit die Geiß es wiederfindet und annimmt.

Kitze brauchen besondere Milch

Doch das ist nicht immer der Fall. Und dafür gibt es Leute wie Daniel Slangen, der sich dann um die Tiere kümmert. Er zieht sie bei sich am Gehrenberg auf, füttert sie mit Andechser Bio–Ziegenmilch. Das ist jene Milch, die von Jägern und Veterinären empfohlen wird und die sich als gut geeignet herausgestellt hat. Kitze, die von Spaziergängern in vermeintlicher Fürsorge mit nach hause genommen werden und dort Kuhmilch bekommen, sind oftmals schon daran verendet.

Die Kitze werden anfangs alle zwei bis drei Stunden, später zweimal am Tag mit jeweils 1,5 bis zwei Litern der Milch gefüttert. Derzeit leben drei der Tiere bei Daniel Slangen, für die er in der kommenden Woche das Auswilderungsgatter weiter oben im Wald baut.

Hunde gehören an die Leine

Der Grund, warum die Kitze gerettet werden müssen, ist aber meistens nicht ein mähender Landwirt, sondern Hundebesitzer, die ihre Hunde frei laufen lassen. In der Zeit zwischen Ende März und Ende Juli sollten Hunde — auch die nettesten und friedlichsten, so sagt Daniel Slangen — an der Leine gehalten werden: „Es gibt lange Schleppleinen, die dem Hund trotzdem Freiheit lassen. Aber wenn wir Kitze nach Hundeattacken holen, dann ist entweder die Geiß gejagt worden und es gab eine hoffnungslose Sturzgeburt oder die Kitze sind am Kopf derart zerbissen, dass sie kaum zu retten sind.“

Selbst stehend sind Rehkitze im hohen Gras nur schwer zu sehen. (Foto: Daniel Slangen )

Es gibt noch viel zu tun, sagt Daniel Slangen. Bislang sind es 495 Kitze, die sie vor den Sensen der Mähdrescher, Hunden oder anderem Unbill gerettet haben. Es werden jedes Jahr mehr. Das liegt zum einen an der Mundpropaganda, mit der immer mehr Landwirte motiviert werden, die Drohnenpiloten über die Jägerschaft anzurufen. Zum anderen sind es aber auch immer sorglosere Hundebesitzer, die ihre Tiere einfach laufen lassen, um sich dann später zu melden.

Die Kitzretter brauchen Hilfe

Daniel Slangen ist Jäger. Er ist mit dem Herzen bei der Sache und er rettet mit seinen sieben Kollegen der Drohnenstaffel der badischen Jäger viele Tiere.

Das aber ist teuer. Bei einem Preis von rund drei Euro pro Liter Milch, die die Tiere brauchen, kommt einiges zusammen. Die Drohnenrettung ist ein Ehrenamt, die Landwirte zahlen dafür nichts. Die Kosten für das Aufpäppeln der Kitze aber bewegen sich nicht im zu vernachlässigenden Bereich. Wer hier helfen möchte, indem Milch gekauft oder Geld gespendet wird, sollte sich mit Daniel Slangen direkt in Verbindung setzen. Er freut sich über jede Zuschrift: [email protected]