Wenn der Garten mehr Frust als Lust bereitet

Sie kennen das bestimmt auch: Man hat mit Freunden einen Sommertag verbracht, und wenn man dann auseinandergeht, stöhnt einer von ihnen: „Wenn ich heimkomme, muss ich erst noch den Garten gießen“. Er scheint unter dem Garten, der sein Haus umgibt, geradezu zu leiden.

Selbst das Mähen erledigt der Roboter

Solchen Gärten ist meist anzusehen dass niemand Lust hat, sich um sie zu kümmern. Sie bestehen nur aus „pflegeleichtem“ Rasen. Wobei das Ideal ist, dass ihre Besitzer sich nicht einmal ums Mähen noch kümmern muss. Das erledigt der Mähroboter.

Der Garten muss eine kühlende grüne Oase sein

Wegen des Klimawandels können wir uns solche Rasenwüsten immer weniger leisten. In der sich aufheizenden Stadt muss der Garten für die Menschen eine kühlende Oase sein, und für die schwindende Tierwelt Lebensraum. Bislang ist das aber nur Theorie. Die Mehrzahl der Gärten in den Siedlungen besteht aus Rasen — und wenig mehr.

Nur ein richtiger Garten bietet Aufenthaltsqualität

Solche Gärten, wenn man sie so nennen darf, bieten keine Aufenthaltsqualität. Sie bleiben menschenleer. So mancher Eigentümer flieht im Sommer von seinem hässlichen und heißen Grundstück zu einem Reiseziel, wo es schöner ist und es einen kühlenden Swimmingpool gibt.

Eigentum verpflichtet — auch das Eigentum an einem Garten

Wer Garten mit Rasen gleichsetzt, lässt das Potenzial eines Gartens ungenutzt. Nicht nur für sich, auch für das weitere Wohnumfeld. Man könnte auf den Gedanken kommen, die Grundgesetz–Formulierung „Eigentum verpflichtet“ auf Gärten anzuwenden. Eigentümer also darauf zu verpflichten, mit ihren Gärten zu einem für alle erträglichen Mikroklima in ihrem Wohnviertel beizutragen.

Ob die Begrünungssatzung eingehalten wird, soll die Bevölkerung selbst kontrollieren

Solche Gärten lassen sich durch Begrünungssatzungen nur in Grundzügen verordnen, und oft genug auch das nur theoretisch. Das zeigt das schon bestehende Verbot, Gärten in Steingärten zu verwandeln. Weil die Stadtverwaltungen unterbesetzt sind, finden in dieser Hinsicht keine Kontrollen statt. Deshalb wird das Problem auf die Bevölkerung abgewälzt: Wer einen Steingarten entdeckt, kann das ja zur Anzeige bringen. Freilich ist das weltfremd. Wer hat schon Lust, sich Ärger einzuhandeln? Noch dazu, wenn es um den eigenen Nachbarn geht?

Wo kein Kläger, da kein Richter

„Pflegeleichte“ Gärten sind nicht nur Altbestände. Auch in Neubauvierteln werden sie angelegt, teils gegen den Verstoß von Auflagen: Bäume, zu deren Pflanzung Bauherren verpflichtet wären, werden nie gesetzt. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Garten, das bedeutet für manchen nur ein paar wertvolle Meter, die das Eigenheim vom Lärm der Straße trennen. Einen Eigenwert hat dieser Garten für sie aber nicht. Wer so tickt, wäre in einer Wohnung mit Balkon besser aufgehoben als in einem eigenen Häusle mit Gartengrundstück. Zumindest sollte es so sein in einer Zukunft, in der Gärten grüne Oasen sein müssen und Verwaltungen bei Verstößen konsequent handeln.

