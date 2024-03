Neulich ist mir was ganz Verrücktes passiert. Ich habe Milch in einer „absolut innovativen“ Verpackung gekauft: eine Tetra-Pak OHNE Deckel und Plastikausgießer. Die Aufschrift „Jetzt neu. Ohne Verschluss - 40 Prozent weniger Plastik“ prangte auf der Oberseite.

Ok, wir könnten jetzt in die Diskussion einsteigen, warum ich meine Milch nicht in Glasflaschen kaufe. Will ich aber gerade gar nicht. Denn grundsätzlich radel’ ich sogar zum Erzeuger ums Eck und zapfe sie aus dem Automaten.

Nur die Lasche ausklappen

Aber zurück zu der verrückten Neuerung. Man nehme also einen Karton Milch, klappe die oberen Ecken um, falte diese auseinander und ziehe die Lasche als Ausgießer nach vorne. Damit der Tüteninhalt beim Ausschenken nicht gluckert und spritzt, kann man mit der Schere sogar auch noch ein oder zwei Löcher weiter hinten in die Oberseite des Kartons stechen.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Genau. Das gab es schon mal. Mit diesem System bin nicht nur ich groß geworden!

So neu wie der Discounter meines Vertrauens tut, ist das System gar nicht. Aber völlig ernüchtert war ich, als mir die Information unterkam, dass eben jener Lebensmittel-Dealer selbiges System bereits vor vier Jahren in Österreich einführte. Und das, obwohl es im Nachbarland sonst auch eher heißt: „Schau’ ma mal - dann seh’ ma scho.“