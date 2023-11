Seit Oktober 2021 ist der Häfler Stadtbahnhof eine riesengroße Baustelle. Das Gute daran: Unter anderem lässt die Deutsche Bahn Aufzüge einbauen, damit auch Rollstuhlfahrer oder Mütter mit Kinderwagen endlich einfacher oder überhaupt zu den Gleisen kommen.

Die Modernisierung dauert noch bis 2024. Das ist nicht gerade fix, die Einschränkungen nerven. Aber wenn der Bahnhof am Ende dann tatsächlich barrierefrei ist, hat sich der Einsatz von DB und Fahrgästen gelohnt. Bezahlt wird das Ganze übrigens vor allem von der öffentlichen Hand.

Dachschaden am Hafenbahnhof

Gearbeitet wird demnächst auch am Hafenbahnhof. Die Haltestelle ist komplett gesperrt, weil Stützen des Bahnsteigdachs marode sind. Wie lange die Instandsetzung dauert, kann die Bahn noch nicht sagen. Kommt darauf an, was da genau vor sich hin bröckelt oder rostet und wie schnell Firmen und Material zu bekommen sind.

„Sieben bis neun Jahre“ veranschlagt ein Leser der Facebook-Seite Schwäbische Bodensee scherzhaft. Wenn man die Pünktlichkeit der Züge der DB, die 2022 gerade mal bei 65 Prozent lag, auch für die Sanierungsgeschwindigkeit zugrunde legt, könnte die Schätzung hinkommen.

Vielleicht wird die Zeit ja auch genutzt, um über die Sinnhaftigkeit des Haltepunkts Hafenbahnhof nachzudenken. „Gab’s schon immer“ und „Haben wir grade frisch elektrifiziert“ fallen uns spontan als Pro-Argumente ein. Eher keine verkehrlichen Gründe. Was könnte man alles mit der Fläche machen, auf der heute die Schienen zum Hafenbahnhof liegen, die die Innenstadt zerschneiden...

Häfler Hängepartien

Und was könnte alles da entstehen, wo heute das Schlossgarten-Hotel vor sich hin modert. Die Idee eines Hotels mit Skybar fanden nicht alle schlecht, die Vorstellung eines städtebaulichen Akzents auch nicht. Im Moment sieht es eher nach einer Hängepartie aus. Schade.

Eine Hängepartie seit Jahrzehnten beinahe ist auch die Friedrichstraße. Da sollen jetzt feste Zebrastreifen aufgemalt und die Ampelanlagen abgebaut werden. Im Grunde ist das halt nicht mehr als der Status Quo. Allein die Riedleparkstraße erfährt nach den Plänen der Stadtverwaltung eine bauliche Veränderung.

Auf der Friedrichstraße aber bleibt alles, wie es derzeit ist. Und das kostet dann summa summarum 150.000 Euro. Stolze Summe für die Manifestierung des gegenwärtigen Zustands.

Warum warten?

Gut indes finden die Spießgesellen, dass man sich auch Gedanken um die Reduzierung des Durchgangsverkehrs in der Friedrichstraße macht. Aber muss man deshalb wirklich bis zum Umbau des Landratsamtes warten?

Warum wird nicht einfach jetzt schon an der Kreuzung beim Landratsamt die Weiterfahrt in die Innenstadt nur Anliegern gestattet? Wäre schnell und billig zu machen.