Die Coronainfektionszahlen im Bodenseekreis liegen laut dem Gesundheitsamt aktuell deutlich unter den Werten des vergangenen Jahres. Vermutet wird aber eine höhere Dunkelziffer, da viele Fälle nicht durch PCR-Tests erfasst würden. In den Krankenhäusern des Medizin-Campus-Bodensee (MCB) werden aktuell 20 Corona-Patienten behandelt.

„Im Klinikum Friedrichshafen liegen aktuell 16 Patienten, die covidpositiv sind, in Tettnang vier“, sagt MCB-Sprecherin Susann Ganzert am Donnerstagnachmittag auf Anfrage. Kein einziger Patient liege aber mit Covid 19 auf der Intensivstation. Das heißt, es gibt gerade keine Fälle mit schweren Verläufen in den Krankenhäusern. Meistens handle es sich um Nebenbefunde.

Schutzkleidung auf der Intensivstation

Wenn ein Patient auch Covid-19-Symptome zeige, werde er getestet. Bei einem positiven Befund werde der Patient auf die Isolierstation verlegt. „Sollte die nicht mehr ausreichen, werden die Patienten auf den Stationen des Klinikums isoliert behandelt“, sagt Ganzert weiter. Auf der Isolierstation trage das Personal weiter Schutzkleidung. „Damit man die Erreger nicht von einem ins nächste Zimmer trägt.“

Rückgang der Infektionen

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises meldet aktuell einen Rückgang der Corona-Infektionsfälle. In der laufenden Woche (KW 44) gab es demnach zwölf Fälle, die durch einen PCR-Test nachgewiesen wurden. In den Wochen zuvor waren es 29 (KW 41), 23 (KW 42) und 44 (KW43). Influenza wurde jeweils nur in einem Fall pro Woche im Bodenseekreis nachgewiesen.

Dunkelziffer höher

Klar ist auch: „Die Dunkelziffer dürfte höher liegen“, wie Sprecher Lars Gäbler sagt. Viele Patienten würden sich nicht mehr testen. Oder nach einem positiven Schnelltest nicht zum Arzt gehen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr liegen die Zahlen jetzt laut Gesundheitsamt deutlich niedriger. Damals waren sie bei Corona bereits im Oktober im dreistelligen Bereich.

Inzidenz bei 14,8

Das Landesgesundheitsamt (LGA) meldet am Donnerstag, dass in der vergangenen Woche (KW 43) insgesamt 2.278 COVID-19-Fälle in Baden-Württemberg übermittelt wurden. Die 7-Tage-Inzidenz landesweit liege bei 14,8 pro 100.000 Einwohner und sei im Vergleich zur Vorwoche (16,4) gesunken. Vor allem die Altersgruppe ab 80 Jahren ist laut LGA betroffen.

Krankenstand normal

„Mehrere Krankmeldungen“ verzeichnet der MCB laut Sprecherin Ganzert beim Klinik-Personal, verschiedenste Diagnosen seien der Grund. Von Erkältungen über Magen-Darm-Krankheiten bis zu Corona. Aber der Krankenstand sei für die Jahreszeit normal. Im Krankenhaus sei man immer doppelt betroffen bei Grippewellen, da man mehr schwerkranke Patienten bekomme, aber auf der anderen Seite Personal krankheitsbedingt fehle.

Maske empfohlen

Alle Besucher werden seitens des MCB gebeten, im Krankenhaus eine Maske zu tragen, sagt Ganzert weiter, es reiche ein normaler Mund-Nasen-Schutz. Auf der Isolierstation sollte es aber eine FFP-2-Maske sein. Wer Symptome hat, sollte erst gar nicht (als Besucher) ins Krankenhaus kommen.

Höhepunkt im Februar erwartet

Beim Gesundheitsamt des Bodenseekreises rechnet man erst im Februar oder im März mit dem Höhepunkt der Infektionszahlen. Das sei auch in den vergangenen Jahren so gewesen, sagt Gäbler. Jetzt komme erst die Zeit, in der es richtig kalt werde und die Menschen sich vermehrt in geschlossenen Räumen aufhielten.

Mehr Eigenverantwortung

„Corona wird zu unserem Alltag gehören“, sagt Ganzert. Dem MCB-Personal wird dabei empfohlen, sich impfen zu lassen. Man gebe auch Tipps, wo man schnell den Piks bekommt. Jedem Mitarbeiter sei auch das Tragen einer Maske freigestellt, ohne eine Vorschrift. Das sei ein großer Unterschied zu den strengen Pandemiezeiten, „dass wir alle wieder zu mehr Eigenverantwortung aufgerufen sind“.