Unter dem Titel „Fluide Räume ‐ Ein Festival für Dezentrales“ findet ab Freitag, 20. Oktober, für neun Tage lang das Seekult-Festival in Friedrichshafen statt. Die von Studenten der Zeppelin-Universität (ZU) Veranstaltungsreihe soll nicht nur ein kulturelles Ereignis sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Organisatoren wollen auch das Bewusstsein der Häflerinnen und Häfler „für ihre städtische Strukturen schärfen“ und „nachhaltige künstlerische und kulturelle Begegnungsstätten schaffen“.

Über 40 verschiedene Veranstaltungsformate an mehr als 12 verschiedenen Orten in Friedrichshafen bieten bei der 13. Auflage des Festivals die Gelegenheit, an Workshops, Filmvorführungen, Performances, künstlerischen Interventionen im öffentlichen Raum, Diskussionsrunden und Konzerten mit internationalen Künstlern teilzunehmen, wie die Veranstalter berichten.

Die Köpfer hinter dem Seekult-Festival wollen das Bewusstsein für städtische Strukturen schärfen. (Foto: Seekult-Festival )

„Dabei liegt der Fokus auf der Förderung kreativer Interaktionen innerhalb der Stadt Friedrichshafen“, heißt es weiter.

Das diesjährige Seekult-Festival stelle Fragen zum urbanen Raum und seiner Nutzung: Wer hat Zugang zu öffentlichen Plätzen? Wer fühlt sich sicher? Wo finden Begegnungen zwischen verschiedenen Gemeinschaften statt? Und wem gehört die Stadt? Diese Fragen sind laut Mitteilung zentral für das Festivalprogramm. Geboten werden musikalische, performative, visuelle und unkonventionelle Kunstformen.

Programm in der ganzen Stadt

Ein besonderer Höhepunkt des Festivals ist laut Veranstalter das Format „Küche für ALLE!“. Bei diesem werden Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Sprachregionen im Fränkel Kochstudio gemeinsam äthiopische Gerichte kochen und genießen.

Zudem verknüpft das Festival sein Programm mit verschiedenen Forschungsprojekten zum städtischen Raum, etwa einem feministischen Stadtrundgang bei Nacht.

Das Festival hat viele lokale Kooperationen. Dazu gehören laut Mitteilung ein Konzert im Glashaus des Blumenhauses Mayer und im Kulturhaus Caserne, kostenfreie Filmvorführungen im Cinéma 17 und dem Kiesel im Medienhaus am See sowie verschiedene Formate wie Workshops, Podiumsdiskussionen, zwei Dauerausstellungen und Barabende im Kulturzentrum „Der Raum“ zentral am Buchhornplatz.

„Erstmals wird es auch ein Seekult-Radio, ein Archiv zum Thema ’Arbeit und Freizeit in Friedrichshafen’ sowie eine anschließende Publikation zum Festival geben“, versprechen die Veranstalter.

Weitere Informationen und das vollständige Programm des Seekult-Festivals gibt es im Internet unter www.seekult-festival.de