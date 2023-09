Weltladen Friedrichshafen startet in die „Faire Woche“

„Fair. Und kein Grad mehr!“ — unter diesem Motto stehen die Nachhaltigkeitswochen. Die Faire Woche hat sich mit Aktionsprogrammen für die zweite Hälfte des Septembers etabliert. Auch der Weltladen Friedrichshafen ist in diesem Jahr wieder dabei, wenn es darum geht, die globalen Zusammenhänge des menschlichen Alltags zu vermitteln. Diesmal sind drei ganz unterschiedliche Formate geplant.

Der Verein Baan Doi sammelt laut Weltladen–Pressemitteilung bei einer Charity–Fahrradtour rund um den Bodensee Spendengelder für ein Kinderhaus in Thailand. Sponsoren belohnen jeden erradelten Kilometer. Im Don Bosco–Haus macht die Tour am 15. September Station und informiert über das Kinderhausprojekt. Der Weltladen organisiert den Kaffeeausschank am Tag der offenen Tour im Tagungshaus am Rand des Eriskircher Rieds.

Wer sich über die Herstellung eines Smartphones und den damit verbundenen ökologischen Fragen informieren möchte, kann dies am 22. September im Weltladen tun. Ein Vortrag von Daniela Loeser stellt die Reise des Smartphones nach. Die Sammelbox für nicht mehr benötigte Smartphones steht bereit. Damit lassen sich Ressourcen einsparen.

Den Abschluss des Programms zur Fairen Woche bildet die beliebte Weinprobe am 30. September. Diesmal startet die Weinprobe im Weltladen und macht an zwei weiteren Orten Halt. Im Restaurant des Zeppelin–Museums und bei Mina Gelato können Interessierte neben erlesenen fair hergestellten Weinen auch kulinarische Besonderheiten kennenlernen.

Alle Veranstaltungen widmen sich dem Thema Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit und laden dazu ein, die Arbeit des Weltladens besser kennenzulernen.

