Allmannsweiler, Kluftern, Ettenkirch, Waltenweiler, Friedrichshafen - an fünf Standorten plant die Stadt neue Unterkünfte für Geflüchtete. Insgesamt könnten bis zu 500 Menschen unterkommen. Die Pläne bekommen Gegenwind, Anwohner üben teils scharfe Kritik.

Der zuständige Bürgermeister Dieter Stauber erläutert im Interview, warum Friedrichshafen jetzt Gemeinschaftsunterkünfte braucht, wie die Verwaltung die Grundstücke ausgewählt hat - und wie die Stadt Bürger bei dem Thema mitnehmen will.

Herr Stauber, die Pläne für fünf neue Unterkünfte sorgen für Wirbel. Anwohner in Allmannsweiler protestieren, in Ettenkirch gibt es eine außerplanmäßige Sitzung des Ortschaftsrats. Können Sie die Sorgen verstehen?

Ich kann das sehr gut verstehen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Pflichtaufgabe, für die viele Menschen grundsätzlich Verständnis haben. Aber wenn Geflüchtete in der Nähe des eigenen Wohnorts wohnen sollen, sieht man das mit anderen Augen. Da sind persönliche Betroffenheiten vorhanden und jeder überlegt: „Was bedeutet das jetzt für mich?“

Anwohner kritisieren unter anderem, dass die Kriterien, nach denen die Stadt Grundstücke ausgewählt hat, für den Bürger nicht transparent sind. Wie sieht der Kriterienkatalog denn aus?

Im Grunde sind es die Kriterien, die auch in der Tabelle in der Sitzungsvorlage formuliert sind. Von der Grundstücksgröße bis zum Planungsrecht - all das muss bewertet werden. Am wichtigsten ist zunächst die Verfügbarkeit. So viele Grundstücke gibt es ja gar nicht in Friedrichshafen - die noch nicht bebaut sind und die sich im Eigentum der Stadt, befreundeter Unternehmen oder beispielsweise der Kirche befinden und über die wir reden können.

Was ist sonst noch wichtig?

Es gilt immer zu prüfen, ob schon im weitesten Sinne Baurecht herrscht oder möglich ist. Es bringt nichts, ein Grundstück im Naturschutzgebiet oder mit anderen Bauhemmnissen zu wählen. Die Standorte sollten außerdem möglichst integriert sein - ÖPNV-Anbindung, Nähe zu Einkaufsgelegenheiten und so weiter. Die Menschen, die dort untergebracht sind, sollen ja auch am Leben teilnehmen können. Diese Kriterien sehen wir bei allen Standorten grundsätzlich erfüllt, wenn auch in unterschiedlicher Qualität.

Wie ergaben sich die fünf bekannten Standorte?

Auf die Auswahl kommen wir durch das Zusammenspiel der unterschiedlichen Kriterien: Ein großes Grundstück, das nur temporär verfügbar ist, kann in der Wertung trotzdem zum Zug kommen gegenüber einem sehr kleinen, das dauerhaft zur Verfügung steht. Eine Rolle spielt auch, dass die Ortschaften ihren Beitrag leisten sollen. Das halten wir für wichtig und zumutbar. Denn bisher wurden Geflüchtete vor allem in der Kernstadt untergebracht.

Komplett gleichmäßig verteilt ist das aber nicht. In Fischbach zum Beispiel gibt es keine Unterkunft und es ist auch keine geplant.

Wir suchen auch in Fischbach. Wir haben da auch konkrete Objekte geprüft, zum Beispiel leerstehende Gaststätten. Aber die haben sich bisher alle nicht als Möglichkeiten herausgestellt. Im Übrigen können uns Bürger immer Tipps geben, wo etwas frei sein könnte.

Es wurden mehr als 40 Grundstücke geprüft. Warum baut man fünf größere Unterkünfte, statt 40 kleine?

Grundsätzlich streben wir, wie bisher, die dezentrale Unterbringung in kleinen Wohneinheiten an. Aber jetzt haben wir eine Grenze erreicht. Wir bekommen kaum noch Wohnungen angeboten. Im Gegenteil: Wir müssen teilweise angemietete Wohnungen, die zeitlich befristet waren, wieder zurückgeben. Wir sind an einem Punkt, an dem wir größere Gemeinschaftsunterkünfte brauchen.

Weshalb ist es so schwierig, Wohnungen zu bekommen?

Wir stehen mit dem Vorhaben, Geflüchteten Wohnraum zu besorgen, in Konkurrenz zum „normalen Wohnungsmarkt“. Es werden nicht ausreichend neue, vor allem bezahlbare Wohnungen gebaut. Das Angebot wird knapper. Außerdem gibt es bei Vermietern oft Vorbehalte, Wohnungen für Geflüchtete zur Verfügung zu stellen. Dem versuchen wir zum Beispiel dadurch entgegen zu wirken, dass die Stadt als Mieter auftritt.

Fünf Standorte auf einmal - wozu jetzt dieses Tempo?

Wir müssen weiterhin damit rechnen, dass wir sehr viele Geflüchtete bekommen werden - auch in Zukunft. Wir rechnen mit 160 Geflüchteten, die wir pro Jahr in Friedrichshafen aufnehmen müssen. Zusätzlich zu denen, die schon da sind. Denn nur wenige ziehen weg. Zudem benötigt die Stadtverwaltung Zeit. Wir reden jetzt ja nur über den Grundsatzbeschluss. Danach erst können wir an diesen einzelnen Standorten planen, entwickeln und letztendlich bauen.

Das heißt, die Unterkünfte werden auch nicht alle gleichzeitig gebaut …

Nein. Es wäre utopisch zu glauben, dass wir alle Standorte zur gleichen Zeit entwickeln können. Wir müssen das ein Stück weit abhängig vom Ablauf des jeweiligen Projekts machen. Es können beim Bauen immer Dinge passieren, die zu Verzögerungen führen. Und die Priorisierung der Standorte wird am Montag sicher auch der Gemeinderat noch mal anschauen.

Und wenn der Beschluss steht, wann geht es dann los?

Im Prinzip kann das sofort geschehen. Aber wenn Sie fragen, wann die Bagger anrollen, dann kann ich das noch nicht sagen. Aber dass innerhalb eines Jahres mit einem Standort begonnen wird, wäre schon unser Anspruch.

Zum Thema Kosten hat die Stadt noch nichts kommuniziert. Warum?

Auf dem Baumarkt tut sich nach wie vor viel: Verfügbarkeit von Baustoffen, die Entwicklung der Preise, … - das kann niemand seriös vorhersagen. Und: Hier handelt es sich um einen Grundsatzbeschluss: Der Gemeinderat soll entscheiden, ob wir so mit diesen Grundstücken und dieser Priorisierung planen dürfen. Danach erst geht es an die Details: Wie viele Plätze bekommen die Unterkünfte? Wie groß wird gebaut? Und was kostet das? Klar ist am Ende aber ohnehin: Es ist eine Pflichtaufgabe. Wir werden das Geld bereitstellen müssen - sicher auch unter Zuhilfenahme von Zuschüssen.

Anwohner fühlen sich teils überrumpelt und wünschen sich eine andere Informationspolitik. Warum wird zum Beispiel nicht einzeln auf Nachbarn zugegangen?

Ich finde, wir haben zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Bürger informiert. Uns war auch wichtig, das vor dem Gemeinderatsbeschluss zu machen. Alle sollten zum gleichen Zeitpunkt dieselben Informationen bekommen, um eine faire Diskussion zu ermöglichen. Wir haben so früh die Standorte bekanntgegeben, damit jeder Bürger selbst nachvollziehen kann, wie der Grad seiner Betroffenheit ist. Das ersetzt natürlich nicht die Detailinformation, die dann vor Ort stattfindet, wenn das Vorhaben konkret vor der Ausführung steht. Dann kommt das noch mal in den Gemeinderat. Und dann werden natürlich auch die Anwohner beteiligt.

War die Info-Veranstaltung vergangene Woche aus Ihrer Sicht ein Erfolg?

Wir haben die wichtigsten Informationen gegeben. Und das Interesse war auch vorhanden. Ich fand es gut, dass wir nur eine halbe Stunde lang und damit sehr kompakt informiert haben - und dann anderthalb Stunden für Fragen und Diskussion zur Verfügung standen. Das war ja auch die Hauptmotivation der Menschen: Sie wollten gehört werden und ihre Fragen stellen - entweder persönlich oder schriftlich mit Kärtchen. Uns erreichen noch immer Fragen. Die beantworten wir alle in einem Frage-Antwort-Dokument, das voraussichtlich Ende der Woche im Sitzungsportal der Stadt veröffentlicht wird.