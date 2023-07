Nicht erst seit dem Felchen–Fangverbot wird um den Bodensee und seine Wasserqualität gestritten. Die einen halten ihn für einen Voralpensee mit viel zu wenig Nährstoffen, die anderen sehen in ihm einen Alpensee, der ökologisch intakt ist.

Für den Bestand der Felchen, die ab dem kommenden Jahr ganzjährig geschützt sind, spiele eine Unterscheidung aber gar keine Rolle, sagt jetzt der Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, Alexander Brinker.

Was sagt das Ministerium?

Der Bodensee wird offiziell als Alpensee geführt. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bezeichnet die Klassifizierung des Bodensee–Obersees als Alpensee — anders als mancher Fischer — nicht als politische Entscheidung. Sie sei erfolgt bei der Einteilung von Seen in verschiedene Typen nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

„Die Klassifizierung ,Alpenseen’ umfasst Seen innerhalb der Alpen, am Alpenrand sowie die nördlich davon gelegenen, die sich durch ein alpin geprägtes Einzugsgebiet und einen geologisch bedingten hohen Kalkgehalt auszeichnen“, schreibt dazu Sebastian Schreiber, Sprecher des Ministeriums. Laut der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie sei sowohl der Bodensee–Obersee als auch der Untersee in gutem ökologischen Zustand, sagt Schreiber.

Warum widersprechen die Fischer?

Für die Fischer aber ist er ein Voralpensee, der viel zu wenig Nährstoffe besitzt. Wäre der See als Voralpensee eingestuft, dürfte er ihrer Meinung nach doppelt so viel Phosphat enthalten, was laut der Fischer für die Versorgung der Felchen reichen würde. „Kein anderer ,Alpensee’ hat 34 Fischarten“, sagt der Berufsfischer Karl–Heinz Liebsch.

Welche Antwort gibt die Wissenschaft?

Die Wissenschaft stimmt den Fischern nur teilweise zu. Biologisch sei der See zwar ein Voralpensee, der auch mehr Phosphat und damit mehr Nährstoffe vertragen könnte. Ob aber Alpensee oder Voralpensee spiele in diesem Fall keine Rolle. Der niedrige Phosphatgehalt, so sagt der Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, Alexander Brinker, habe nichts mit der Klassifizierung des Sees zu tun, sondern mit einer ökologischen Notwendigkeit und einer Besonderheit des Bodensees.

„Der Bodensee ist biologisch kein Alpensee, er wird nur nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie als solcher geführt“, sagt er. Der niedrige Phosphatgehalt sei durch die umliegenden Anrainer angestrebt worden, weil ein eigentlich natürlich vorkommender Prozess in diesem See immer häufiger ausbleibt oder zu gering ausfällt.

Um diese Gefahr zu minimieren, hat man den Phosphatgehalt so niedrig festgelegt. Alexander Brinker

Dabei handelt es sich um den Austausch von sauerstoffarmem Tiefenwasser mit sauerstoffreichem Oberflächenwasser, der meist durch Winterstürme stattfand.

Klimawandel ist Schuld

Diese sonst jährliche und natürliche Vermischung der Wasserschichten findet wegen steigender Temperaturen des Wassers, die laut Brinker klar durch den Klimawandel verursacht sind, nicht mehr ausreichend statt. Daher besteht laut Alexander Brinker die Gefahr, dass sich das Tiefenwasser zu einer sauerstofffreien Zone entwickelt. Das könne auf Dauer den See biologisch kippen lassen. „Um diese Gefahr zu minimieren, hat man den Phosphatgehalt so niedrig festgelegt“, sagt Brinker.

Würde sich das Tiefenwasser auf natürliche Weise mit den höheren Wasserschichten mischen, dann wäre ein höherer Phosphatgehalt im Bodensee weder bedenklich noch hätte er negative Folgen für den See. Daran aber, so Alexander Brinker, sei derzeit nicht zu denken.