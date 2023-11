Hafenbahnhof bleibt weiterhin gesperrt

Der Hafenbahnhof in Friedrichshafen ist seit mehr als einer Woche gesperrt, und dabei bleibt es vorerst auch. Grund sind Schäden an den Dachstützen des Bahnsteigdachs, die bei einer Kontrolle entdeckt worden sind. Hört sich laut Deutscher Bahn dramatischer an als es ist: „Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für unsere Kunden“, versichert eine Sprecherin.

Häfler Kulturmanager mischt den Konzertbetrieb auf

Noah Vinzens ist überzeugt: Klassische Musik ist cool, sie wird aber falsch verpackt. Deshalb verzichtet er auf vieles, was zu einem Konzertabend normalerweise dazugehört - immer dann, wenn die Konventionen der Musik und dem Erlebniswert im Wege stehen.

Welche Lehren zieht die LTK aus dem Sturm und der Kritik der Händler?

Carsten Holz und Alexander Warmbrunn sprechen darüber, wie sie die Sturmnacht erlebt haben ‐ und warum es in diesem Jahr keine lange Kultur- und Einkaufsnacht gab. Der große Sturm hat auf ihrem Campingplatz eine Schneise der Verwüstung hinterlassen, die Inselhalle ist noch immer nicht komplett abgerechnet und von den Insel-Händlern hagelte es kürzlich Kritik. Im Interview sprechen Carsten Holz und Alexander Warmbrunn, beide Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH, darüber, wie sie die Sturmnacht erlebt haben, wie es um die Belegung der Inselhalle steht ‐ und warum es in diesem Jahr keine lange Kultur- und Einkaufsnacht gab.

Arbeiten Tag und Nacht: Dieser Bürgermeister gibt sein Leben für die Gemeinde auf

Jörg Agthe ist Bürgermeister, Seelsorger und Workaholic in einer Person. Bis zu 100 Stunden pro Woche stellt er sich in den Dienst der Gemeinde. Warum er das macht. 164/900 Er ist mehr als nur ein Bürgermeister: Jörg Agthes Leben ist die Gemeinde Sigmarszell. Mit unglaublichem Einsatz arbeitet er dort nicht nur als Bürgermeister, sondern auch als Ratgeber und Seelsorger für die rund 3000 Einwohner. Ein Mensch, der anderen das schenkt, was keiner mehr hat: Zeit.

So soll krummes Gemüse nicht mehr auf dem Müll landen

Oft wissen Bauern und Köche nichts voneinander, obwohl sie fast nebeneinander arbeiten. Eine neue Produzentenarena soll sie nun näher zusammenbringen. Das hat Potenzial. Denn dadurch können Restaurants mehr regionale Produkte verwenden - und sogar Müll sparen.

„Schicksalsgemeinschaft“ Hegenberg: 60 Kinder und Frauen wissen nicht wohin

Die Alternative ist für die Menschen eigentlich keine Alternative. In die Ukraine zurück wollen sie nicht. Bringt ein Verein die Rettung in letzter Minute?