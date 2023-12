Welche Geschichten am meisten bewegt haben

Schwere Vorwürfe gegen Medizin Campus Bodensee

Der Tod einer Oberärztin des Medizin Campus Bodensee Ende vergangener Woche erschüttert die Belegschaft des Krankenhauses in Friedrichshafen. Es gibt einen zeitlichen Zusammenhang mit einem Konflikt der Ärztin mit einem Chefarzt. Die Medizinerin hat sich mutmaßlich das Leben genommen. Ihr Anwalt berichtet nun von schweren Vorwürfen der Ärztin gegen Vorgesetzte, der MCB weist diese mit Hinweis auf ein Gutachten zurück.

Kalte Wohnungen im Winter: Mieter der GWG müssen immer wieder frieren

Wintereinbruch in Deutschland, Schneechaos in Bayern und Heizungsausfälle bei Mietern der GWG. Während die Temperaturen in den Keller stürzen, bangt Markus Ripfel um seine Heizung. Diese fällt immer wieder aus. Das kann für den Rheumapatienten schwere Folgen haben, wie Falk Böckheler für diese Geschichte recherchiert hat.

Schüler in Friedrichshafen wird Opfer von Mobbing – und spricht über sein Schicksal

Florian Unger will mit einer neuen Lehre einen Neuanfang wagen. Doch in seiner Klasse an der Berufsschule merkt er schnell: Hier gibt es eine ganz bestimmte Dynamik. Bald schon muss er sich täglich blöde Sprüche und Beleidigungen gefallen lassen. Psychisch setzt ihn das immens unter Druck – und er denkt sogar darüber nach, seine Ausbildung abzubrechen. Auf Schwäbische.de erzählt er seine Geschichte – und Schulleitung und Polizei ordnen den Fall ein.

Steinewerfer in Meckenbeuren: Polizei hat Jugendgruppe im Visier

Wochen voller Unruhe sollen in der Schussengemeinde vorüber sein. Um die 15 Delikte, bei denen vielfach Fensterscheiben zu Bruch gingen, könnten auf das Konto einer Gruppe von Kindern und Jugendlichen gehen. Laut Polizei stehen sie unter Tatverdacht. Roland Weiß berichtet HIER über die Fälle.

Ein Volltreffer für ihren Verein: „Handball-Mama“ Dagmar Brombeis

Dagmar Brombeis sagt von sich selbst, dass sie „komplett handballbekloppt“ ist. Eigentlich wollte sie nur drei Monate bleiben - es wurden 30 Jahre. Ein Glück für den TSV Lindau. Am Tag des Ehrenamts stellt die Lindauer Zeitung fünf Menschen, die sich für das Allgemeinwohl engagieren, in den Mittelpunkt. "Wir möchten sie würdigen und Danke sagen."

Debby Heibels „Gefühlsachterbahn“ schafft es in literarischen Kalender

Die junge Frau aus einer Tettnanger Wohngruppe der Stiftung Liebenau ist Preisträgerin im Wettbewerb der „Wortfinder“ für Menschen mit Behinderung. In ihrem Beitrag verarbeitet die 26-Jährige ihren eine Begebenheit aus ihrem Leben, die sie stark beschäftigt hat. Roland Weiß hat die junge Autorin besucht und berichtet HIER über sie und ihren Erfolg.