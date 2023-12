Weitere Karten für den Jahresempfang der Stadt

Das Interesse am Jahresempfang der Stadt Friedrichshafen ist groß: Die Karten für den Hugo-Eckener-Saal waren nach wenigen Stunden vergriffen. Nun wurden online weitere Karten freigeschaltet für den Ludwig-Dürr-Saal, in den der Jahresempfang per Live-Stream übertragen wird. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Oberbürgermeister Andreas Brand lädt am Sonntag, 14. Januar, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Friedrichshafen ab 18 Uhr zum Jahresempfang ins Graf-Zeppelin-Haus ein. Gastredner ist Gedächtnisweltmeister und Neurowissenschaftler Boris Nikolai Konrad.

Ab sofort können Karten für den Ludwig-Dürr-Saal, in den der Jahresempfang live übertragen wird, online unter www.friedrichshafen.de/jahresempfang bestellt und zu Hause ausgedruckt werden. Die Karten sind kostenlos und nummeriert, also festen Plätzen zugeordnet. Es können höchstens zwei Karten pro Person bestellt werden. Die Online-Karten für den Hugo-Eckener-Saal sind bereits vergriffen.

Am Samstag, 16. Dezember werden außerdem von 10 bis 12 Uhr Karten in der Eingangshalle des Hugo-Eckener-Saals im Graf-Zeppelin-Haus ausgegeben. Eventuelle Restkarten und zurückgegebene Karten werden unmittelbar vor dem Jahresempfang am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr im Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ausgegeben.

Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, zwei Karten per Mail an [email protected] zu bestellen. Die Eintrittskarten zum Jahresempfang gelten am Veranstaltungstag zur einmaligen, kostenfreien Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen innerhalb des Stadtgebiets Friedrichshafen (Tarifzonen 10/110/111).