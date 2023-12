Mehrere hundert Häflerinnen und Häfler kamen am Freitag zum Fränkel Weihnachtssingen in der Allmandstraße. Kaum begann die Band Acoustic Affair mit ihrem Auftritt, verwandelte sich der anfängliche Schneeregen in prächtige Schneeflocken. Während Acoustic Affair mit ihrer Sängerin Caroline Müller den Weihnachtsliedern schon mal ein poppiges Gewand gab, sang der im Anschluss auftretende Philharmonische Chor das Liedgut ganz traditionell - von „Ihr Kinderlein kommet“ bis „O du fröhliche“. Das Publikum war zum Mitsingen eingeladen und machte von der schönen Gelegenheit regen Gebrauch. Dazu trugen auch die verteilten Texthefte bei. Alle Einnahmen des Abends spendet Fränkel an die Aktion „Häfler helfen“ - und legt zum eingenommenen Betrag noch einmal die selbe Summe aus eigener Tasche drauf.