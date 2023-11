Weihnachtsbaum ziert Platz vor dem Rathaus

Seit dem 16. November wird der Platz vor dem Rathaus von einer zehn Meter hohen Weißtanne geziert. Vor Ort sorgte das Team des Baubetriebsamtes und der Firma Gruber mit schwerem Gerät dafür, dass der Baum aufgerichtet und der Stamm in die Bodenhülse gesetzt und verkeilt wurde. Die Firma Gruber unterstützt seit nunmehr 25 Jahren beim Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Rathaus. In der kommenden Woche wird der Baum noch mit einer energiesparenden LED-Lichterkette geschmückt. Der leuchtende Baum soll die Besucherinnen und Besuchern im Rathaus, auf dem Adenauerplatz und in der Innenstadt auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmen, so die Stadt.