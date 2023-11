Weihnachtsaktion für die Partnerstadt Polozk ist eine wertvolle Tradition

Es ist eine lange und wertvolle Tradition, dass die Menschen in der weißrussischen Partnerstadt Polozk zu Weihnachten beschenkt werden. Deshalb rufen der Arbeitskreis Polozk, der Freundeskreis Polozk, Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk (MEFP) der katholischen Gesamtkirchengemeinde und die Stadt Friedrichshafen gemeinsam auf, für die Menschen in Polozk zu spenden und ihnen so ein wenig Freude und Licht in den Alltag zu bringen. Allen Verantwortlichen ist es wichtig zu unterstreichen, dass das Geld dort ankommt, wo es dringend benötigt wird.

„Es ist schön zu sehen, dass die Menschen in Friedrichshafen nicht nur an Freunde und Verwandte denken, sondern auch an die Menschen in Polozk, die die Hilfe dringend benötigen. Ich danke allen Häflerinnen und Häflern für die Unterstützung der Weihnachtsaktion für unsere Partnerstadt“, so Erster Bürgermeister Fabian Müller.

Noch immer ist es wichtig, dass die Organisationen in Polozk, die hilfsbedürftige Menschen unterstützen, Spenden aus Friedrichshafen erhalten. Nur mit diesen Spenden ist es möglich, dass sie ihre Aufgaben bewältigen können. Bei der Weihnachtsaktion war die Solidarität unter den Häflerinnen und Häfler immer sehr groß. „Wir freuen uns, dass es viele Häflerinnen und Häfler gibt, die dem Aufruf folgen und spenden. Für uns und die Menschen in Polozk zählt jede noch so kleine Spende“, so die Vertreterinnen und Vertreter im Arbeitskreis Polozk.

Altersarmut ist noch immer ein Thema in Polozk, über das nicht offen gesprochen wird. Menschen die davon betroffen sind, schämen sich oftmals dafür. „Mit den Spenden der Häflerinnen und Häfler wollen wir versuchen, den älteren und einsamen Frauen in Polozk eine kleine Weihnachtsüberraschung zu bereiten und haben uns entschieden, unseren diesjährigen Weihnachts-Spendenaufruf unter das Motto ,Einsame Menschen’ zu stellen. Bitte unterstützen Sie unseren Weihnachts-Spendenaufruf, denn auch der kleinste Beitrag hilft, diesen Frauen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, so Elvira Müller vom Freundeskreis Polozk.

Zusätzlich unterstützt der Freundeskreis noch andere Projekte in Polozk, für die er um Spenden unter dem Motto „Allgemeine Spenden“ bittet. Mit den Spenden sollen einkommensschwache Menschen und Familien in Polozk unterstützt werden, die von vertrauenswürdigen Partnerschaftsorganisationen betreut werden. „In Polozk leben immer noch viele Menschen, denen es wirtschaftlich schlecht geht. Viele müssen trotz steigender Lebensmittelpreise mit kleinen Renten, Löhnen und Gehältern auskommen“, so Elvira Müller.

Der Freundeskreis Polozk bittet um Spenden unter dem Stichwort „Einsame Menschen“ oder „Allgemeine Spende“ auf die Spendenkonten bei der Sparkasse Bodensee IBAN DE19 6905 0001 0020 3568 87 oder bei der Volksbank Friedrichshafen/Tettnang IBAN DE31 6519 1500 0101 9220 00.

Auch der Arbeitskreis Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk (AK MEFP), ein Arbeitskreis der Katholischen Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen, bittet um Spenden zur Unterstützung der Arbeit der Sozialstationen in den Partnergemeinden St. Babola in Polozk und Herz Jesu in Novo Polozk. „Die Ordensfrauen in den Gemeinden besuchen, pflegen, betreuen und begleiten rund 160 alte und kranke Menschen sowie Familien mit behinderten Kindern“, so Marianne Dreßler vom Arbeitskreis MEFP.

Der Arbeitskreis MEFP bittet um Spenden unter dem Kennwort „Hilfe für Polozk“ auf das Konto der Katholischen Gesamtkirchengemeinde bei der Sparkasse Bodenseekreis, IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90, BIC: SOLADES1KNZ.

Informationen