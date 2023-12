Am Donnerstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr spielt die Swing-Big-Band „The Swinging‘ Hermlins“ ein weihnachtliches Swing-Programm im Graf-Zeppelin-Haus. In ihrer Show „Christmas in Swing“ packt die Band beliebte Klassiker in Originalarrangements aus den 1930er- und 1940er-Jahren in eine beschwingte und romantische Revue. Mit originalgetreuer, maßgeschneiderter Garderobe, Instrumenten und natürlich den passenden Mikrofonen. Karten zu 48, 38, 28 und 18 Euro gibt es im Vorverkauf unter www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder unter der Telefonnummer 07541/203-3333.