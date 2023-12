Weihnachtlicher Jubel und innige Andacht

- Mit begeistertem Applaus haben die Zuhörer in der vollen Nikolauskirche den Mitwirkenden für die festliche Aufführung des Weihnachtsoratoriums gedankt.

Seit 2018 hat Kantor Nikolai Geršak es zur Tradition werden lassen, wechselnde Kantaten des Weihnachtsoratoriums am zweiten Weihnachtstag aufzuführen. Nach intimen Aufführungen mit dem Vokalensemble 14 und einem kleinen Orchester war es diesmal unter seiner Leitung wieder eine große Aufführung der Chorgemeinschaft St. Nikolaus/St. Petrus Canisius mit dem Augsburger Barockensemble „La Banda“, das auf historischen Instrumenten ausdrucksstark dem ursprünglichen Klang nachspürte. Vom Solistenquartett waren nacheinander nicht nur Altistin Martina Gmeinder, sondern auch deren Einspringerin krankheitshalber ausgefallen, doch statt ihrer konnte zuletzt die Berliner Sängerin und Sprecherin Antonia Feuerstein gewonnen werden, sodass das Quartett mit Sopranistin Ina Weißbach, Tenor Johannes Kaleschke und Bassist Samuel Zünd vollständig und rundum überzeugend war

Mit den Kantaten I, IV und VI hat Geršak eine Auswahl mit besonderem Spannungsbogen getroffen, denn auf das mitreißende „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“, das zur Geburt Jesu führt, folgte die meditativere Kantate zu Neujahr, ehe die dramatisch gesteigerte sechste Kantate zur „Anbetung der drei Weisen“ den strahlenden Abschluss bildete.

Mit Pauken, Oboen und Trompeten leitete Bach seine erste Kantate ein, mit mitreißendem Jubel fügte sich der Chor in die Musik. Mit hocherhobenen, weit ausgreifenden Armen lenkte Geršak Sänger und Musiker, immer freudiger strahlte die Kunde von Jesu Geburt in den Kirchenraum. Mit schlanker Stimme führte Tenor Johannes Kalesch gut artikuliert durchs Geschehen und überzeugte auch in der lyrischen Tenor-Arie „Ich will nur dir zu Ehren leben“. Innig sang die Altistin die Arie „Bereite dich Zion“, innig führte der Chor, harmonisch mit dem Orchester atmend, die Stimmung weiter im Choral „Wie soll ich dich empfangen?“ Begleitet vom warmen Ton der Oboen, berichtete der Evangelist von der Geburt des Heilands, dem der Bassist kraftvoll und voller Wärme mit der Arie „Großer Herr, o starker König“ huldigte - keine Verniedlichung des Jesuskindes, sondern Lobpreis des Schöpfergotts.

Der Klang der Pauken und Trompeten ist in der vierten Kantate verstummt, hier unterstrich warmer Hörnerklang und ein schwebender Rhythmus die meditative Stimmung. Schon blickte der Bassist auf den Tod am Kreuzesstamm und in berührender Sopran-Arie sang die Sopranistin von Jesus, der ihr Heil und Hirt und König, Licht und Sonne ist. Warm begleiteten die Hörner den abschließenden Choral, ehe Trompeten und Pauken die sechste Kantate eröffneten. Kraftvoll strömte der dynamische Eingangschor „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“ in den Raum. Deutlich machte der Bassist die Falschheit des Herodes hörbar, geradezu wütend drohte die Sopranistin in ihrer Arie dem Falschen mit dem Höchsten, der seinen Stolz bricht. In schöner Pianokultur sang der Chor das andächtige „Ich steh an deiner Krippen hier“. Im Quartett riefen die Solisten „Was will der Hölle Schrecken nun, da wir in Jesu Händen ruhn?“ Großartig triumphierte der Chor in der abschließenden Choralfantasie: „Tod, Teufel, Sünd und Hölle sind ganz und gar geschwächt, bei Gott hat seine Stelle das menschliche Geschlecht.“