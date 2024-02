Weibliche U16 des VfB Friedrichshafen feiert Titelgewinn

Zur diesjährigen Bezirksmeisterschaft der U16 in Bad Waldsee sind die Volleyballerinnen des VfB Friedrichshafen als haushohe Favoritinnen gefahren. Dieser Rolle wurden die Häflerinnen mit dem Turniersieg auch gerecht.

Schon in der Vorrunde bahnte sich der Titelgewinn des VfB an. Mit drei souveränen Siegen in der Vorrunde qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Markus Seeberger für das Halbfinale. Dort schalteten die Häflerinnen dann Bad Waldsee, Bad Waldsee II und Baustetten aus und standen im Finale gegen die TG Biberach.

Qualifikation zur württembergischen Meisterschaft

Mit diesem Gegner hatten die VfBlerinnen zu Beginn - auch dank deren lautstarker Fanunterstützung - etwas Probleme. Vor allem in der Annahme war noch Luft nach oben. Aber rechtzeitig zogen die Häflerinnen die Zügel an und sicherten sich am Ende klar mit 2:0 (25:17 und 25:12) den Bezirksmeistertitel. Der Triumph ist gleichbedeutend mit der Teilnahme an der württembergischen Meisterschaft am Samstag, 2. März.