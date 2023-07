Wegen versuchter Brandstiftung ins Gefängnis

Konkrete Erinnerungen daran, was ihm vorgeworfen wird, hat er nicht. Er weiß nur noch, dass er Ende Mai vor einem Jahr von morgens bis abends vor allem Wodka getrunken hat und stark alkoholisiert anschließend mit Hilfe eines Grillanzünders den Teppich in seinem Zimmer in Manzell anzündete. Mitbewohner erstickten die Flammen, ehe das ganze Haus in Brand geriet. Wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Körperverletzung und Beleidigung schickte das Schöffengericht am Amtsgericht Tettnang jetzt einen polnischen Staatsangehörigen für zwei Jahre hinter Gitter. Ohne Bewährung.

Mit reichlich Vorstrafen im Rucksack ist der Mann am Montag in Fußfesseln dem Gericht vorgeführt worden. Allein in Polen saß er achteinhalb Jahre ein. In Deutschland setzte er seine Haftkarriere fort, er kennt die Gerichte und Innenseiten der Gefängnismauern bis nach München. Von Diebstählen über vorsätzliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch reicht die Skala, die ihn hinter schwedische Gardinen brachten. Auferlegte Geldstrafen bezahlte er nicht. Als er vor Jahren in sein Heimatland abgeschoben wurde, reiste er kurz darauf wieder ein.

Mandant kann sich erinnern

Soweit er sich wegen seines Alkoholkonsums erinnern könne, räume sein Mandant alle Vorwürfe ein, sagte sein Verteidiger. Der habe Feuer gelegt, um auf sich aufmerksam zu machen. Zum Motiv seiner Brandstiftung bemerkte der Angeklagte selbst, er habe sterben wollen. Seit Monaten trinke er inzwischen keinen Alkohol mehr. Er habe Frau und Kind. Tatsächlich ist er verlobt mit einer polnischen Partnerin mit Kind. Sobald er frei sei, wolle er mit ihr zurück nach Polen, dort eine Stiftung gründen und sich gegen die Alkoholsucht einsetzen.

Diese Freundin trat in auffallendem Outfit, äußerst selbstbewusst und dem Gericht des Öfteren ins Wort fallend in den Zeugenstand, um zu berichten, warum sie bei einem Streit von ihrem Partner zwei Ohrfeigen verpasst erhielt? Anlass sei gewesen, dass er aus ihrer Wohnung einen von zwei Wohnungsschlüssel mitgenommen hatte, wie schon oft zuvor. Doch diesmal rief sie die Polizei. Viel beitragen konnte sie zur weiteren Aufklärung nicht. Lediglich mitteilen, dass der Angeklagte „ein bisschen betrunken“ gewesen war.

Probleme mit Nachbarn

Eine polnische Nachbarin aus der Schnetzenhausener Straße berichtete vom gemeinsamen Kaffee trinken und Musik hören, das der Tat vorausgegangen war und dem Verlassen des Zimmers, als der Angeklagte einen Grillanzünder hervorzog, sie daraufhin erschrak und mit ihrer fast elfjährigen Tochter das Zimmer verlassen hat. Sie will allerdings kein Feuer gesehen haben und sich kaum im Detail erinnern können. Vor der Polizei hatte sie noch von einem aggressiven Angeklagten gesprochen, der Schimpfwörter gegen sie in polnischer Sprache ausgestoßen und angekündigt habe, er wolle mit dem Alkohol aufhören, da er dann immer „dumme Sachen“ mache. Ein Polizeibeamter berichtete von Brandflecken im Teppich und Stimmungsschwenkungen des alkoholisierten Täters, der beim Eintreffen der Streife davon gesprochen habe, Hilfe zu brauchen.

Wir haben langsam echt Angst. Nachbarin

Der sei „ständig von Alkohol vollgedröhnt“, ob auch Drogen die Ursache sei, wisse sie nicht, sagte eine Nachbarin aus, die vom Angeklagten beleidigt wurde. „Wir haben langsam echt Angst“, auch um ihre Kinder, berichtete sie von einem aggressiven Angeklagten und einer von ihm heraufbeschworenen eskalierenden Situation.

Therapie verweigert

Die Sachverständige vom Zentrum für Psychiatrie der Weissenau hat eine Suchtanalyse vorgenommen. In Polen wurde der alkoholkranke Angeklagte abgeschoben zwischen Großmutter, Pflegefamilien, Heimen und Internaten für schwer erziehbare Kinder, von wo er immer wieder weggelaufen sei. Seine Hauptdroge sei der Alkohol. Bei der versuchten Brandstiftung Ende Mai 2022 sei er mit umgerechnet vier Promille alkoholisiert gewesen. Er sei alkoholabhängig und leide an einem körperlichen Entzugssyndrom. Sollte er sich keiner Therapie unterziehen — der er sich strikt verweigert — bestehe eine fortbestehende Gefährdung durch ihn.

In seinem Plädoyer sah der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Anklage bestätigt und beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Er kündigte an, wenn der Angeklagte aus der Haft entlassen werde, müsse er nach Polen ausreisen. Der Verteidiger sieht die versuchte Brandstiftung bestätigt, bat aber um eine Bewährungsstrafe, der sich das Gericht allerdings nicht anschloss. Richter Max Märkle und seine Schöffen erkannten auf eine Gesamtstrafe von zwei Jahren und der Übernahme der Kosten des Verfahrens.

Bewährung scheidet aus

Eine Bewährung wäre nur bei einer günstigen Sozialprognose möglich gewesen. Die konnte das Schöffengericht aufgrund der zahlreichen Vorstrafen, der fehlenden straffreien Zeit über einen längeren Zeitraum und der Verweigerung des Angeklagten in eine Entziehungsunterbringung nicht folgen.

Unter lauten Missfallensäußerungen der Verlobten über das Urteil im und vor dem Neuen Schloss trat der Verurteilte in Begleitung die Rückfahrt in die Justizvollzugsanstalt in Hinzistobel an.