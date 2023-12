Weil er Mitglied in der SS und der NSDAP war, fordern die Grünen einen neuen Umgang mit Friedrichshafens ehemaligen Oberbürgermeister Max Grünbeck. Der Kommunalpolitiker lenkte fast drei Jahrzehnte die Geschicke der Stadt. Die grüne Gemeinderatsfraktion hat nun beantragt, ihm die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen und das nach ihm benannte Haus umzubenennen.

„Die Verdienste, die sich Grünbeck in seiner 28-jährigen Amtszeit erarbeitet haben mag, sind das eine. Die Vertuschungen und Lügen hinsichtlich seiner nationalsozialistischen Vergangenheit, für die es verschiedene belegbare Quellen gibt, wiegen unserer Meinung nach schwerer“, sagt Stadträtin Christine Heimpel, die den grünen Antrag formuliert hat.

„Unrühmliche Rolle“

Sie will laut einer Pressemitteilung „erneut die unrühmliche Rolle des ehemaligen Oberbürgermeisters Max Grünbeck im Nationalsozialismus aufzeigen und darauf aufmerksam machen, dass sein Name nicht mehr in Verbindung mit öffentlichen Gebäuden gebracht werden sollte.“ Zudem wünsche man sich „eine zeitgemäße kommunale Erinnerungskultur“.

Die Grünen nehmen die erste Wahl Grünbecks zum OB am 5. Dezember 1948, also vor 75 Jahren, zum Anlass, die aus ihrer Sicht notwendige Diskussion anzustoßen, „wohlwissend, dass ein ähnliches Bemühen bereits vor zehn Jahren keine Mehrheit im Gemeinderat fand“. „Es geht um die Notwendigkeit und Wichtigkeit der gelebten politischen Erinnerungskultur. ‚Nie wieder‘ ist genau jetzt“, schreibt Heimpel, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist.

„Erinnerungspolitischer Prozess“

Der Antrag beinhaltet unter anderem, dem Max-Grünbeck-Haus in der Katharinenstraße einen neuen Namen zu geben, an dem Gebäude eine entsprechende Tafel anzubringen und dem ehemaligen Stadtoberhaupt (1949 bis 1977) posthum die Ehrenbürgerschaft symbolisch abzuerkennen. Darüber hinaus wünscht sich die Grünen-Fraktion „einen erinnerungspolitischen Prozess und - falls noch nicht geschehen - eine Liste mit weiteren Persönlichkeiten der Häfler Stadtgeschichte, die eine aktive Rolle in der Unterstützung beziehungsweise im Widerstand gegen das NS-Regime eingenommen haben“.

Am Ende der Amtszeit: Max Grünbeck, Oberbürgermeister von Friedrichshafen, im Jahre 1977. (Foto: Manfred Grohe )

In ihrem Antrag nennen die Grünen Grünbeck einen „Nazi der ersten Stunde“, weil er seit 1933 „freiwillig und ohne Not der SS“ angehört habe. Seine Mitgliedschaften in der SS, der NSDAP und weiteren NS-Verbänden seien den französischen Besatzungsbehörden weder bekannt gewesen noch habe man sie nach Beendigung der Entnazifizierung oder während Grünbecks Amtszeit „jemals hinterfragt“.

„Eher unwahrscheinlich“

Dass der Kommunalpolitiker mit einer öffentlich bekannten SS-Mitgliedschaft je eine Karriere als Oberbürgermeister gemacht hätte, „scheint aus heutiger Sicht also eher unwahrscheinlich“, schreiben die Grünen. Ihr Antrag endet mit den Worten: „Gerade in der heutigen Zeit, in der der Antisemitismus um sich greift und rechte Parolen wieder zunehmend salonfähig werden, sollte Friedrichshafen ein Zeichen setzen und sich von Max Grünbeck und seinen Machenschaften distanzieren.“