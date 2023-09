Wenn am Samstag, 16. September, auffallend viele Feuerwehrfahrzeuge in Friedrichshafen unterwegs sein werden, ist der Grund dafür eine internationale Ölwehrfortbildung.

An dieser Fortbildung in der Häfler Feuerwache werden laut Mitteilung der Stadtverwaltung Kameradinnen und Kameraden der Wehren aus Österreich, der Schweiz und Deutschland teilnehmen. Anreisen werden sie mit Fahrzeugen der Feuerwehren an. Praktische Übungen wird es allerdings nicht geben, es handelt sich um eine theoretische Fortbildung.