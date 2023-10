In einem Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann macht Norbert Zeller als Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion seinem Unmut über verschiedene Aussagen des Ministers in einem Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ Luft. Dabei geht es insbesondere um Hermanns Kritik am vierspurigen Ausbau der B 31 zwischen Immenstaad und Meersburg auf der Trasse B1.

In besagtem Interview hatte Winfried Hermann für eine aus seiner Sicht für Landschaft und Naturschutz verträglichere und zudem schneller umsetzbare Variante plädiert: „Das wäre für mich die ortsnahe, maximal dreispurige Trasse als Tunnellösung“, so der Minister. Dass er die vierspurigen Ausbaupläne auf der B1-Trasse scharf kritisiert, bringt Norbert Zeller auf die Palme.

„Dies verwundert mich deshalb, weil Sie selbst bei der Vorstellung des Planungsablaufs in Hagnau seinerseits gesagt haben, dass Sie die Ergebnisse der Gutachter akzeptieren würden. In einem sehr intensiven Prozess, unter Beteiligung von nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern, wurde schließlich die B1-Trasse als die realisierungsfähigste Trasse erarbeitet und festgelegt“, schreibt Zeller. Auch die betroffenen Kommunen hätten sich zu dieser Trasse bekannt, ebenso der Kreistag des Bodenseekreises.

Zeller verweist auf Einigkeit in der Region

„Mit Ihrer Haltung verzögern Sie nicht nur das Projekt, das schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, sondern Sie gefährden insgesamt die verkehrliche Entlastung auf der Straße und insbesondere von Hagnau. Sie kündigen damit einen in der Region getroffenen Konsens“, kritisiert Zeller.

Einig sei sich die gesamte Region, dass auf der B1-Trasse eine vierspurige Straße ohne Standstreifen kommen soll. Selbst über eine dreistreifige Trasse könne man notfalls reden.

Umweltverträglichkeitsprüfung abwarten

Selbstverständlich sei dabei allen klar, dass jede neue Straße ein nicht unproblematischer Eingriff in die Natur sei. „Genau diesen Umstand haben die Gutachter mit berücksichtigt und abgewogen. Ob die Trasse dann tatsächlich so kommt, wird sicherlich eine detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben“, schreibt Zeller.

Forcieren Sie den Bau der B 31 neu zwischen Immenstaad und Meersburg auf der vorgesehenen B1-Trasse. SPD-Kreistagsfraktion

Eine Untertunnelung von Hagnau hält der Sozialdemokrat für nicht realisierbar. Eine entsprechende Umplanung werde lediglich „eine unverantwortliche Zeitverzögerung zur Folge“ haben. Die Forderung der SPD-Kreistagsfraktion an den Verkehrsminister: „Forcieren Sie den Bau der B 31 neu zwischen Immenstaad und Meersburg auf der vorgesehenen B1-Trasse.“

Forderung auch zur Bodenseegürtelbahn

Eine Forderung richten die Sozialdemokraten an Winfried Hermann auch zur Finanzierung des Ausbaus und der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn: „Wir fordern Sie auf, den Landesanteil deutlich zu erhöhen und den kommunalen Anteil größtenteils zu übernehmen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an anderen Bundesländern“, heißt es in dem Brief.

Empfohlene Artikel Bodenseegürtelbahn SPD kritisiert Hermann und fordert Kostenübernahme q Friedrichshafen

Die Kosten für dieses Projekt seien bislang mit 600 Millionen Euro veranschlagt. „Davon sollen nach Ihrer Vorstellung die Kommunen 120 Millionen finanzieren, obwohl sie dafür gar nicht zuständig sind. Dies werden die Landkreise nicht leisten können, da andere wichtige Pflichtaufgaben erfüllt werden müssen“, schreibt Norbert Zeller für seine Fraktion.