Was macht denn Fabian Müller da? Wenn es der Karriere dient, kann jeder machen, was er will. Freies Land. In dem Fall aber hätte er sich verschlechtert. Eigenartig. Aus Häfler Sicht kann man vom Ersten Bürgermeister schon mehr hmmm Beharrlichkeit erwarten. Die, die auf ihn gesetzt haben, haben das getan, weil sie sich eine positive Entwicklung für die Stadt erhofften. Die ist nach nur gut zwei Jahren sicher nicht erreicht. Sollten am Ende doch die Recht behalten, die Müller vorgeworfen haben, fachlich nicht kompetent genug zu sein?

Oberbürgermeister Andreas Brand (rechts) übergibt Fabian Müller die Ernennungsurkunde zum Ersten Bürgermeister. Zwei Jahre später bewirbt sich Müller auf eine andere Stelle. (Foto: Stadt Friedrichshafen )

Das Wahlkampfmanöver der Woche kommt vom grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn: Dass das Land fünf Millionen Euro für Kartierungsarbeiten zum Ausbau der Bodenseegürtelbahn vorstreckt, schlachtet der findige Biobauer in einer Pressemitteilung aus. „Vergangenen Dienstag wandte sich MdL Hahn an das Verkehrsministerium. Nun gab der Ministerialdirektor Berthold Frieß grünes Licht“, heißt es darin. Und: „Das Verkehrsministerium ebnet hiermit den Weg für den Ausbau und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn.“ Und so weiter. Die Botschaft ist klar: Wenn der Hahn anruft, läuft die Sache. Die Spießgesellen glauben eher, dass es am deutlichen Signal von Kreistag und Landräten lag: Solange keine Klarheit über die Gesamtfinanzierung besteht, gibt es kein Geld mehr vom See. Damit das Projekt nicht ganz hinten runter fällt, kam jetzt die Zusage vom Land für eine doch recht überschaubare Maßnahme. Die Rechnung für die fünf Millionen Euro bekommt die kommunale Ebene am Ende ohnehin wieder präsentiert. Das sagt Hahn freilich nicht dazu.

Die Bodenseegürtelbahn soll ausgebaut und elektrifiziert werden. (Foto: Felix Loeffelholz )

Der Weg für das Projekt ist mitnichten geebnet. Es wird seit 2022 stark verzögert, weil Verkehrsminister Hermann keinen Vorschlag zur Finanzierung machen kann. Nicht sprechfähig, heißt es. Ein Beitrag von Hahn für das Projekt ist für die Spießgesellen nicht erkennbar, außer dem, immer mal wieder eine beschönigende Mitteilung zu verschicken.