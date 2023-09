Wechselwunsch erfüllt: VfB Friedrichshafen lässt Mittelblocker ziehen

Eigentlich waren die Kaderplanungen des VfB Friedrichshafen schon abgeschlossen. Doch nun gab es doch noch einmal eine Veränderung. Aleksandar Nedeljkovic verabschiedet sich nach Italien und schließt sich dort dem Erstligisten Cisterna Volley an. Das bestätigte der amtierende Vizemeister der Volleyball–Bundesliga am Dienstagmorgen. Der 25–jährige Serbe, der eigentlich noch ein weiteres Jahr vertraglich an die Häfler gebunden war, kehrt nicht mehr an den Bodensee zurück — aufgrund seines Einsatzes in der Nationalmannschaft war er beim VfB noch gar nicht in die Saisonvorbereitung eingestiegen.

Mit Nedeljkovic verliert der VfB Friedrichshafen auch sein zweites Juwel

Für Friedrichshafen ist es ein weiterer herber Verlust eines aufstrebenden Volleyballers, der erst einmal kompensiert werden muss. Im Sommer hatte schon der 23–jährige Argentinier Luciano Vicentín den VfB in Richtung Ziraat Ankara (Türkei) verlassen. Er hatte nach seinem Wechsel von VK Lvi Prag (Tschechien) bei den Häflern eine große Entwicklung genommen — und das trifft auch auf Nedeljkovic zu. Der Serbe entwickelte sich am Bodensee zu einem der besten Mittelblocker Europas, so waren seine Zahlen in der Champions League beeindruckend. Zusammen mit Andre Brown führte Nedeljkovic die Statistik in der Zwischenrunde der Champions League an und war auch in der Bundesliga ein Punktegarant. Hierdurch stärkte er seine Position in der serbischen Nationalmannschaft und ist dort nun Stammspieler.

„Ich habe mich in Friedrichshafen sehr wohlgefühlt und sehr viel dazugelernt“, sagt er selbst über sein Jahr unter Cheftrainer Mark Lebedew. „Friedrichshafen ist ein toller Standort für junge Spieler, um sich zu entwickeln und einen großen Schritt in der eigenen Karriere zu machen.“

Die hervorragenden Leistungen Nedeljkovics blieben auch der internationalen Konkurrenz nicht verborgen. Obwohl der 25–Jährige noch ein Jahr Vertrag beim VfB Friedrichshafen hatte, gab es diverse Vertragsangebote aus dem Ausland. Schlussendlich einigten sich die Häfler und Cisterna Volley gegen eine kleine Ablöse auf den Transfer. „Sicher hätten wir Aleksandar gern behalten, allerdings können wir finanziell mit den großen Ligen in Europa nicht mithalten“, wird VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt in Friedrichshafens Mitteilung zitiert. „Wir wollten seinen Wechselwünschen nicht im Wege stehen und hätten ihn sonst nach der kommenden Saison ablösefrei ziehen lassen müssen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Der Abgang trifft die Häfler nicht unvorbereitet

Ganz unerwartet trifft es Trainer Lebedew nicht, dass Nedeljkovic eine neue Herausforderung angenommen hat. „Dass er nach seinen Leistungen ein Ziel für höhere Ligen sein würde, war uns klar. Dieser Moment ist gekommen. Wir haben eine Lösung gefunden, mit der wir alle einigermaßen zufrieden sind“, sagt Lebedew gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Der 56–jährige Australier gönnt dem Serben den Transfer und dankt ihm für die Leistungen im VfB–Dress.

Mit dem Häfler Alterspräsident Marcus Böhme (38 Jahre) und dem 23–jährigen Zugang Severi Savonsalmi stehen nun lediglich noch zwei Mittelblocker im Häfler Aufgebot. Deshalb wurde der Club auch noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv, den Ersatz will der VfB Friedrichshafen in den kommenden Tagen präsentieren. „Wir stehen gerade in den letzten Verhandlungen und hoffen, bald die Neuverpflichtung bekanntgeben zu können“, sagt der VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt. „Aleksandar wird schwierig zu ersetzen sein. Aber wir haben, so glaube ich, eine sehr gute Alternative mit großem Potenzial gefunden.“

Auch Lebedew macht keinen Hehl daraus, dass es eine große Herausforderung wird, Nedeljkovics Lücke zu schließen. „Er war der beste Mittelblocker der Bundesliga“, betont der VfB–Coach. Doch sein Beispiel zeigt, „wie schnell und weit sich ein junger und ehrgeiziger Mittelblocker innerhalb einer Saison entwickeln kann“. Lebedew ist deshalb zuversichtlich, dass bei Savonsalmi und dem weiteren Zugang ähnliche Erfahrungen möglich sind und der VfB auch durch die Spielorganisation noch eine hohe Qualität auf der Position haben wird. Mehr Verantwortung bekommt wohl Böhme, der Ende der vergangenen Saison mit krankheitsbedingten Problemen zu kämpfen hatte und nun aber wieder einsatzbereit ist. „Es kann sein, dass er ein bisschen mehr spielt als letzte Saison“, sagt Lebedew.

Zwei Neue treffen bald in Friedrichshafen ein

Der VfB Friedrichshafen befindet sich seit dem 14. August in der Saisonvorbereitung. Zum Start begrüßte Cheftrainer Mark Lebedew sechs Spieler in der Spacetech–Arena, in den ersten drei Wochen ergänzten mehrere Spieler der Volley Youngstars das Profiteam. „Das war für den ganzen Verein sehr gut“, meint Lebedew. Ab dieser Woche wird die Unterstützung der Young–stars nun weniger werden, nach und nach füllt sich der Kader. Jackson Young und Marcus Böhme sind schon in der ersten Woche dazugestoßen, am Freitag kommt der dänische Zugang Simon Tabermann Uhrenholt an. Die Ankunft von Severi Savonsalmi ist nächste Woche geplant — der aktuell verletzte Finne werde dann seine Reha in Friedrichshafen fortsetzen. Auf Zuspieler Aleksa Batak müssen die Häfler noch länger verzichten. Der 23–Jährige bestreitet mit Serbien die Olympiaqualifikation und wird erst am 8. Oktober erwartet.

Noch macht der VfB „viel Krafttraining“, sagt Lebedew. Von nun an werden die Häfler aber auch „mehr ans Netz gehen“ und Zuspiel, Angriff und Aufschlag üben. Die Intensität steigt, schon beim ersten Test am Samstag, 16. September, 19 Uhr möchten sich die Häfler in der Unterseehalle Radolfzell gegen Bundesliga–Aufsteiger Karlsruhe gut präsentieren.

Am Samstag, 9. September, 15.30 Uhr steht ein Teamevent an. Die VfB–Volleyballer sowie Scout und Teammanager Radomir Vemic werden von Baumhauer Outdoorsport aus Meckenbeuren einen Stand–up–Paddling–Technikkurs bekommen. Primär geht es um den Spaß, es ist aber auch ein gutes Gleichgewichtstraining. Das Ganze wird unterhalb des Graf–Zeppelin–Hauses in Friedrichshafen stattfinden. „Das ist ein bisschen schade, dass ich nicht dabei sein kann“, bedauert Lebedew, der parallel bei der von ihm organisierten Trainerkonferenz in der Spacetech–Arena (10 bis 17 Uhr) gebunden ist. Die Terminkollision ließ sich nicht vermeiden.