Fast zwei Drittel der Beschäftigten der Stadt Friedrichshafen können sich offenbar vorstellen, ihren Arbeitgeber zu wechseln. 37 Prozent der Mitarbeitenden haben bereits über eine Kündigung nachgedacht und 15 Prozent sich auch schon anderweitig beworben. Eine Befragung der Mitarbeitenden der Stadt Friedrichshafen hat zwar ergeben, dass die Belegschaft mit ihrem Arbeitgeber großteils zufrieden ist, einige Ergebnisse zeigen aber auch Handlungsbedarf auf.

Seit Jahren schiebt die Stadt einen stattlichen Berg an Maßnahmen und Aufgaben vor sich her. Die Verwaltung nennt dafür in der Regel zwei Hauptgründe: Der erste sind die enger gewordenen finanziellen Spielräume. Mehr noch als an Geld mangelt es aber an Personal.

Ist die Stadt Friedrichshafen als Arbeitgeber nicht attraktiv genug? Um das herauszufinden, hat sie ihre Mitarbeitenden im März 2023 zusammen mit der studentischen Unternehmensberatung Whyknot der Zeppelin-Universität befragt. Die Auswertung dieser Befragung liegt mittlerweile vor.

Mitarbeiter fühlen sich gesundheitlich und emotional belastet

Teilgenommen haben insgesamt 935 Beschäftigte, von denen 714 den Fragebogen auch bis zum Ende ausgefüllt haben. Bei insgesamt rund 1500 Mitarbeitenden entspricht das einer Rücklaufquote von knapp 50 Prozent. Überwiegend positiv bewerten die Mitarbeitenden unter anderem das sichere Gehalt, die Arbeitszeiten und das kollegiale Miteinander.

Kritisch fallen die Antworten im Hinblick auf die Höhe des Gehalts, die Ausstattung und Infrastruktur und eine hohe Arbeitsbelastung aus. Mehr als 40 Prozent der Beschäftigten fühlen sich durch die Arbeit gesundheitlich, mehr als 50 Prozent emotional belastet.

Räte stellen Fragen zum Thema Kündigung

Für Nachfragen und kritische Anmerkungen im Finanz- und Verwaltungsausschuss sorgte bei der Präsentation der Ergebnisse am Montag insbesondere die Zahl von 37 Prozent der Mitarbeitenden, die bereits über eine Kündigung nachgedacht haben.

Bürgermeister Dieter Stauber bezeichnete diesen Wert zwar als „nicht ungewöhnlich hoch“, dennoch bat Jürgen Holeksa vom Netzwerk darum, sich die Zahlen zum Thema Kündigung nochmal genauer anzuschauen - zumal mehr als die Hälfte der Befragten dazu gar keine Angaben gemacht hat.

Was sind die Gründe für eine Kündigung?

CDU-Rat Norbert Fröhlich wollte Näheres über Gründe erfahren, die tatsächlich zu Kündigungen führen. Eine richtig belastbare Antwort konnte ihm Dieter Stauber allerdings nicht liefern, da in den allermeisten Fällen die Beweggründe nicht genannt würden. Wenn das dann doch mal der Fall ist, spielt laut Stauber das Verhältnis zur Führungskraft eine Rolle - wobei das insgesamt nur wenige Fälle seien.

Das Ziel lautet: Erhalt des Status Quo

Auf Grundlage der Ergebnisse der Befragung soll nun eine Priorisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen vorgenommen werden. Künftige Befragungen sollen dann Aufschluss über den Erfolg solcher Maßnahmen geben - wobei sich die Stadt angesichts Fachkräftemangels und demografischen Wandels ein eher bescheidenes Ziel gesteckt hat: Erhalt des Status Quo.

Um ihr Profil als Arbeitgeber zu schärfen, hat die Stadt am 22. Januar mit dem Slogan „Teamwork. Nach allen Regeln der Kunst!“ eine neue Imagekampagne gestartet. Die Kampagne zeichnet sich durch vier Kunstmotive aus, die noch erweitert werden. Entwickelt wurden Slogan und Motive gemeinsam mit der Agentur Schwind.

Teamgeist steht im Mittelpunkt einer Kampagne

Als Grundlage dienten auch die Ergebnisse der Befragung der Mitarbeitenden „Dass wir mit dem Teamgeist als Leitidee für die Kampagne arbeiten wollen, wurde uns schnell bewusst. Alle Beteiligten haben genau diesen Wert sehr klar und fast schon selbstverständlich als Alleinstellungsmerkmal der Stadt Friedrichshafen als arbeitgebende Institution herausgearbeitet“, erläutert Antje Borm-Flammersfeld von Schwind.

Stadt nutzt auch künstliche Intelligenz

Bei der Visualisierung kam das Programm Midjourney zum Einsatz, das mittels künstlicher Intelligenz aus textlichen Beschreibungen Bilder erzeugen kann. Entstanden sind neue Bilder im Stil von Roy Lichtenstein, Picasso, Vincent van Gogh und August Macke. „Die Kampagne ist einzigartig, sowohl von den Motiven, aber auch von der Machart und der Nutzung von KI bei der Entwicklung“, findet Oberbürgermeister Andreas Brand. Die Stadt wolle damit aber nicht nur Aufmerksamkeit schaffen. „Wir wollen noch stärker kommunizieren, wie wertvoll und sinnstiftend unser Tun und Handeln für die Gesellschaft ist, nicht nur in Krisen und im Katastrophenfall, sondern jeden Tag aufs Neue und für uns alle.“

Die Kampagne wird vorwiegend in Friedrichshafen und Umgebung laufen - auf Plakaten, in Stellenanzeigen, in Print- und Online-Medien und über Social-Media-Kanäle.