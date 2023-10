310 Quadratmeter, also ungefähr die Grundfläche von fünf durchschnittlichen Drei-Zimmer-Wohnungen: Diese gewaltigen Ausmaße hat das Bild, an dem Uwe Wilfert arbeitet. Im Augenblick steht er in neun Metern Höhe auf einer Teleskopbühne und malt mit einem ziemlich kleinen Pinsel an der Flosse eine Blauwals herum. „Er muss noch plastischer werden, noch räumlicher“, sagt Wilfert. Dabei fühlt man sich als Passant im Angesicht des Wals jetzt schon wie der biblische Jona, der gleich verschluckt wird. Mitten im Tettnanger Gewerbegebiet Bürgermoos. Hier nämlich steht der Wasserturm, den Wilfert mit seinem Gemälde überzieht: 13,5 Meter hoch und 23 Meter lang. „Das ist das größte zusammenhängende Bild, das ich je gemacht habe“, sagt der Maler aus Ailingen.

Dabei kennt er sich mit riesigen Formaten aus. Zuletzt hat er in München ein großes Bühnenbild gemalt. „Da waren 16 Stunden Arbeit am Tag normal“, sagt Wilfert. Hier, in Bürgermoos, arbeitet der freischaffende Künstler „nur“ zehn bis zwölf Stunden am Tag. In einer Umgebung, die vor allem aus Teer und Beton besteht und sich in der Mittagshitze schnell bis zu 50 Grad aufheizt. Wilfert erzählt derlei mit einem belustigten Lächeln. Denn trotz solcher Zumutungen zweifelt er keine Sekunde an seinem Beruf. „Ich habe ein unglaublich freies Leben. Ich kann machen, was ich will. „Und das hier“, fügt er an und klopft mit dem hölzernen Ende seines Pinsels gegen die ozeanblaue Metallwand, „das hier ist ein Marathon.“

Künstler kam zu Auftrag wie die Jungfrau zum Kind

Zu verdanken hat er ihn Jürgen Layer, dem Gründer der Layer-Großhandel GmbH & Co.KG. Dem Firmenpatron war der Turm zu nackt, in dem sich das Wasser für die Sprinkleranlage seines Geschäfts befindet. Falls ein Brand ausbricht, springt sie an. Wilfert kam zu diesem Mal-Auftrag wie die Jungfrau zum Kind. Die Geschichte lief so: Als er seine Geschäftseinkäufe bei Layer erledigen wollte, hatte ihn lediglich ein schönes Auto auf beeindruckt. „Schönes Stück Technik“, sagte er knapp, als dessen Fahrer aus dem geparkten Wagen stieg. Nur eine Minute später hatte Uwe Wilfert den Auftrag, denn es handelte sich um Jürgen Layers Auto. Wer der jeweils andere war, hatten sie beide nicht gewusst.

Im Wandbild stecken vier Monate Arbeit

Im Oktober 2022 konnte Uwe Wilfert mit dem Riesenbild beginnen. Bis zur Fertigstellung wird es eine reine Arbeitszeit von vier Monaten verschlungen haben ‐ und ungezählte Farbeimer, von denen jeder 200 Euro kostet. Es handelt sich um eine spezielle Fassadenfarbe, die ihre Strahlkraft über Jahre behalten soll.

Uwe Wilfert hatte Jürgen Layer fünf Entwürfe vorgelegt, und diesem hatte das Ozean-Szenario am besten gefallen. Doch das vergleichsweise kleine Ofenrohr-Modell auf die originalen Dimensionen zu übertragen, gelang nur, indem der Künstler zur Orientierung Hilfsgitterlinien auf den Wasserturm malte. Sonst wären nicht nur die Blauwale außer Form geraten, sondern auch die verspielten Delfine, die auf den Betrachter zuschwimmen, die Meeresschildkröte oder ein gewaltiger Eisberg. Zuletzt übermalt Uwe Wilfert das aufgemalte Gitter mit mehreren Schichten Farbe wieder. Der Aufwand ist also beachtlich.

Die Menschen gehören nicht wirklich in die Natur

Damit das Bild nicht gänzlich realistisch wirkt, hat Wilfert gegenstandslose grafische Elemente mit eingebaut ‐ etwa weiße und rote Linien. Das paradiesische Motiv soll nicht nur ein Aufatmen im kargen Gewerbegebiet ermöglichen. Es relativiert für Wilfert auch die Stellung des Menschen im Lebensraum Erde. Anders als der Mensch befinden sich alle Tiere auf dem Bild in ihrem natürlichen Lebensraum ‐ wogegen die beiden menschlichen Gestalten darauf entweder hilflos durch die Bildfläche stürzen oder den Absturz nur mithilfe eines aufgespannten Regenschirms verhindern können.

Wenn ich mir unseren Stress ansehe, frage ich mich, ob wir wirklich im Rahmen unserer wahren Parameter leben. Uwe Wilfert

Die Tiere sind Eingeborene, aber der Mensch braucht Hilfsmittel, um in diesem Lebensraum nicht unterzugehen. „Der Regenschirm ist deshalb symbolisch zu verstehen“, sagt Wilfert. „Und wenn ich mir unseren Stress ansehe ‐ dass wir Geld verdienen, die Miete bezahlen müssen -, frage ich mich, ob wir wirklich im Rahmen unserer wahren Parameter leben“, sagt der Künstler.

Auch die Arbeit am Wasserturm hat manchen problematischen Parameter. Etwa die fahrbare Teleskopbühne. „So etwas habe ich vorher noch nie benutzt“, gesteht Wilfert. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich ein Drittel meiner Arbeitszeit brauche, nur um mit der Kabine vor dem Bild hin und her zu fahren.“ Schwierig sind auch die zahllosen Schrauben, mit denen die Oberfläche des Wasserturms gespickt ist. Jede einzelne muss übermalt werden. Am Ende sollen sie die Gesamtwirkung des Bildes möglichst wenig stören.

Wilfert hat sich bewusst dagegen entschieden, sein Bild mit Spraydosen als Graffiti auf den Wasserturm zu sprühen. Im eh schon nüchternen Gewerbegebiet wäre ihm ein Bild ohne den Duktus des Pinsels schlichtweg „zu technisch“ erschienen. „Das da ist einfach Handarbeit“, sagt er und malt mit dem Pinsel wieder an der Flosse herum. Und ob man „das da“ nun als Kunst bezeichnet oder nicht, ist dem Ailinger Maler ziemlich egal. „Das ist einfach mein Ding, das ich machen muss.“