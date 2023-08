Trotz der starken Regenfälle in den vergangenen Tagen bleibt es im Bodenseekreis beim Wasserentnahmeverbot. Auch wenn der Pegel des Bodensees durch die aktuell zufließenden Regenmassen, wie im Bereich der Kabelhängebrücke an der Argen zu sehen ist, derzeit noch steigt, gehen die Wassermassen in den Flüssen bereits wieder zurück. Das ist den Daten der Hochwasservorhersagezentrale Baden–Württemberg (LUBW) zu entnehmen.

Die starken Regenfälle der vergangenen Tag habe Argen, Schussen und Rotach anwachsen lassen

So erreichte die Schussen an der Messstelle in Gerbertshaus am Dienstag gegen 12.45 Uhr ihren vorläufigen Höchststand von 1.25 Metern. „Nach den Vorhersagen werden sich die Pegelstände der Flüsse bereits wieder Anfang September auf niedrigem Niveau einpendeln“, schreibt das Landratsamt auf Nachfrage.

Daher bleibe die Verfügung vorerst bestehen, die eine Entnahme aus Fließgewässern wie Bächen, Flüssen und Triebwerkskanälen sowie Weihern und Seen verbietet.

Im Gegensatz zu den Flüssen steigt der Bodenseepegel aktuell noch an. Lag er bis Sonntag in Konstanz noch bei 3,40 Metern, knackte er im Verlauf des Dienstags bereits die Vier–Meter–Marke. Bis Wochenmitte ist laut LUBW ein Pegel von 4,20 bis 4,30 Meter wahrscheinlich.

Dieser Wert läge deutlich über dem für diese Zeit üblichen Mittelwasser von rund 3,90 Metern und wäre ein Rekordstand für das Jahr 2023. Besorgniserregend ist dieser Wasserstand jedoch nicht.