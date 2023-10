Was, wenn alle Wünsche sich erfüllen würden?

„Es geht endlich los in der Molke“ hat Alex Niess am frühen Donnerstagabend voller Begeisterung in den „Molke-Saal“ gerufen ‐ einen Saal, der eigentlich für Basketball gedacht ist und trotz problematischer Akustik sein Debüt als Theatersaal gut gepackt hat. Gespielt haben zehn Sechst- bis Achtklässler der Graf-Soden-Realschule unter Anleitung der Theaterpädagogen Alex Niess und Jutta Klawuhn vom Theater Ravensburg. „Feuer und Flamme“ seien die Kids, hat eine Mutter verraten.

Dabei war zu Beginn noch gar keine Aufführung in Sicht. „Hinter dem Forschungsprojekt ‚Leseförderung durch Vorlesen‘ steckt viel mehr“, erklärt dazu Simon Spinner von der Pädagogischen Hochschule Weingarten, der es wissenschaftlich begleitet. Ausgehend von dem vom europäischen Sozialfonds geförderten Projekt „Lesen durch Theaterspiel“, wurden Schülerinnen und Schüler für eine freiwillige Teilnahme an dem Projekt zur Leseförderung gewonnen.

Ein Jahr lang sollten sie sich mit Theater beschäftigen und dabei erst einmal einander, aber auch sich selber kennenlernen und lernen, im Team zu arbeiten. Eine Zeit, in der sich nachweislich Kompetenzen entwickelt hätten. Durch begleitende Mimik und Gestik wie durch das Theaterspiel habe sich die Lesefertigkeit deutlich gesteigert ‐ und noch viel wichtiger: Die Truppe war begeistert dabei. Immer neue kreative Ideen haben sie beigesteuert, als es darum ging, das etwa halbstündige Stück auszubauen und schließlich aufzuführen. Und das so frisch und munter, dass sie noch auf weitere Aufführungen hoffen. Das Projekt, von dem so wichtige Impulse ausgegangen sind, dauert noch bis in den Dezember und wird sicher noch weitere Blüten treiben.

Wie Thomas Kreuz, Referent im Landkreistag Baden-Württemberg für die Beratung zum Europäischen Sozialfonds, sagte, soll damit Innovatives angestoßen werden. Der Sozialfonds trage zur Finanzierung bei, doch beim Bodenseekreis sei die Entscheidung gelegen, das Projekt aufzunehmen. Mit im Boot waren das Staatliche Schulamt Markdorf und die Pädagogische Hochschule Weingarten.

Kommen wir zum Stück „Wunschkonzert oder wenn Wünsche in Erfüllung gehen“: In lebendigem Rollenspiel stellten sich die Jugendlichen mit ihren Wünschen vor, wollten reich, mutig, erfolgreich, unwiderstehlich und Superhelden sein. Sie fanden zu einer „Wunschbehörde“, deren Chef erst mal alle Wünsche ablehnte. Dass es aber ein Mädchen gab, das keine Wünsche hatte, sondern völlig zufrieden war, irritierte ihn so, dass er den anderen alle Wünsche erfüllte, um auch in ihr eine Begierde zu wecken. Mit Tanz, Videos und Projektionen wurden die Wünsche wahr, doch auch wenn jetzt alle reich und begehrt waren, stellten sich bald Schattenseiten heraus und es keimte die Erkenntnis: „Erfolg ist nur Illusion.“ Also lieber wunschlos glücklich sein.