Die Corona-Infektionszahlen im Bodenseekreis lagen unter dem Vorjahresniveau, teilte das Gesundheitsamt des Landkreises Ende November mit. Die Behörde vermutet aber eine höhere Dunkelziffer, da viele Fälle nicht durch PCR-Tests erfasst würden. Die Pflegeeinrichtungen gehen unterschiedlich mit dem Thema um, handeln bei einem Ausbruch aber ähnlich.

Wie wird Covid im Karl-Olga-Haus gehandhabt?

So teilt die Stadt Friedrichshafen als Trägerin des Karl-Olga-Hauses (KOH) mit, dass bei Besuchen und Angeboten für die Senioren innerhalb der Einrichtung wieder weitgehend „Normalbetrieb“ herrsche. „Besucherinnen und Besucher mit Corona spezifischen Symptomen sind angehalten, zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner auf Besuche zu verzichten“, schreibt Andrea Kreuzer, Sprecherin der Stadt.

Beim Auftreten von Corona spezifischen Symptomen wird im KOH auch noch getestet. Eine allgemeine Testpflicht hingegen besteht nicht mehr. Auch eine generelle Maskenpflicht gibt es nicht mehr. Bei Coronafällen werden im betroffenen Bereich FFP2-Masken getragen. Was im Ernstfall konkret passiert, entscheidet die Stadt „abhängig von der Situation, also wie viele Coronafälle es gibt und in welchen Bereichen sie aufgetreten“. Die infizierten Bewohnerinnen und Bewohner werden von den nicht infizierten Bewohnenden getrennt. Infizierte Mitarbeitende dürfen die Einrichtung nicht betreten.

Die Zieglerschen sehen das lockerer

Beim Träger Die Zieglerschen wird das laut Sprecher Stefan Wieland lockerer gehandhabt. „Mitarbeitende, die trotz Corona-Infektion arbeitsfähig sind, tragen FFP2-Masken und reduzieren oder vermeiden den Kontakt zu Bewohnern - etwa, indem sie bewohnerferne Tätigkeiten übernehmen“, schreibt er auf Anfrage.

Was tut die Bruderhausdiakonie im Infektionsfall?

Sabine Steininger, Sprecherin der Bruderhausdiakonie sagt dazu: „Wir haben bereits vor mehreren Wochen die Angehörigen und Besucherinnen und Besucher über ein Infoschreiben sensibilisiert.“ Getestet wird, wenn es die Situation erfordere.

Auch eine Maskenpflicht gibt es in den Einrichtungen der Bruderhausdiakonie nicht mehr. Die Bewohner und Bewohnerinnen, die an Covid erkrankt sind, werden in kompletter Schutzausrüstung versorgt. „Ein Ausbruchsgeschehen kann es erforderlich machen, dass von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Masken getragen werden müssen. Und es gibt Ausbruchskonzepte, die dann greifen. Je nach Umfang des Ausbruchs gibt es unterschiedliche Maßnahmen“, sagt Sabine Steininger.

Wie organisiert die Stiftung Liebenau das Thema?

In der Stiftung Liebenau und ihren Einrichtungen stieg die Infektionszahl in den vergangenen Wochen an. „Bislang beobachten wir aber überwiegend Einzelfälle“, sagt Ulrich Dobler, Pressesprecher der Stiftung Liebenau.

Die Stiftung orientiert sich weiterhin an Empfehlungen des RKl. Eine allgemeine Testpflicht gibt es in er Stiftung ohne Anlass nicht. Bei auftretenden Infektionen werden Testungen jedoch empfohlen.

Auch das Tragen von Masken ist nicht verpflichtend. Doch je nach Bereich - in der Pflege, im Krankenhaus, in der Teilhabe oder im Bildungsbereich - würde die Stiftung es empfehlen oder - von Fall zu Fall - auch vorschreiben, wenn ein direkter Kontakt mit „vulnerablen Menschen“ stattfindet. Positiv getestete Mitarbeitende ohne Symptome, die arbeitsfähig sind, können in der Stiftung mit Maske zum Dienst kommen, wenn es die Arbeitsplatzsituation und die Aufgaben zulassen.

Die Vorgehensweise der Evangelischen Heimstiftung

„Wir nutzen die Erfahrung und das Wissen aus der Pandemie und gehen wir professionell, bedacht, sehr aufmerksam - aber nicht hysterisch oder aufgeregt damit um“, sagt Sprecherin Alexandra Heizereder von der Evangelischen Heimstiftung. „Corona wird uns weiterhin begleiten, wir können jetzt aber damit umgehen, wir haben die Konzepte und die Schutzmaßnahmen.“

Außerdem setzt die Siftung, die in Friedrichshafen das Paulinenstift betreibt, weiterhin auf Impfungen und arbeitet mit Hausärzten zusammen. Innerhalb der Heimstiftung gibt es Informations- und Sensibilisierungskampagnen für Mitarbeitende und Bewohnerinnen und Bewohner.

Reihentestungen gibt es keine mehr, es wird im Verdachtsfall nach eintretender Symptomatik getestet. Mitarbeitende, die grundsätzlich erkältet sind - egal ob Covid oder andere Formen Influenza - tragen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und des Teams freiwillig Maske. Bei positiven Tests dürfen Mitarbeitende mit Maske und weiterer Schutzausrüstung arbeiten, jedoch nur wenn sie keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben.