Ist das jetzt eine gute Idee, ein Denkmal oder einfach nur ein doofer Witz? Angesichts des Umstandes, dass diese farblich deutlich erkennbaren E-Bikes und E-Roller oft irgendwo wahllos in der Gegend herumstehen, hat dieser Nutzer oder Nutzerin das Bike an der Unterraderacher Bushaltestelle vorbildlich abgestellt.

Es befindet sich im öffentlichen Raum, stört niemanden und ist gut sichtbar. Mit Praktikabilität, dieses Rad erneut zu nutzen, hat diese Abstellvariante jedoch wenig zu tun.

Soll das Ding ein Denkmal sein? Was soll es erinnern oder mahnen? Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehen diese Räder an der Haltestelle vorbildlich, eben nutzbar. Da erschließt sich das Denkmal nicht. Und nur ein Witz wird das doch wohl auch nicht sein. Was will uns der Urheber damit sagen?

Hat jemand eine Idee?

Zumindest aber steht dieses Rad auf dem Dach der Bushaltestelle besser als so manch anderes. Es soll ja Verleihsysteme geben, bei denen die Rückgabe nur an eingerichteten Stationen kostenfrei ist. Schade, dass der Mensch nur vernünftig wird, wenn es etwas kostet. Aber wer eine Idee zu diesem Dachschmuck hat, darf sich gerne bei uns melden.