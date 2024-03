Ich sitze im Bus, vor mir zwei richtig coole Jungs. Heutzutage heißt das „Brudi“, glaube ich. Einer ist glattrasiert, der andere trägt eine schwarze Lederjacke und eine Goldkette ums Handgelenk. Die Jungs sprechen über einen Bekannten, der für sie eben kein „Bruder“ ist. Er möchte aber trotzdem mit ihnen befreundet sein und gesellt sich immer wieder zu ihnen.

Folgendes soll er ihnen erzählt haben: „Ich war in Moschee in Stuttgart und abends im Puff. Ich hab’ meine Gang in Stuttgart.“ Der Glattrasierte kommentiert: „Der Typ ist verloren.“ Ihm gefalle nicht, wie stolz er solche Geschichten erzählt. Aber es kommt noch schlimmer: Der Bekannte soll Kekse des Glattrasierten gegessen und versprochen haben, dass er am nächsten Tag das Geld zahlt, wenn sein Lohn auf dem Konto eingeht. Am nächsten Tag brachte er wiederum die Ausrede: „Der Lohn ist nicht gekommen.“ Für die Jungs steht fest: Mit diesem jungen Mann möchten sie nichts zu tun haben.

Brudis ganz höflich

Dann ist es Zeit für die zwei Brudis, aus dem Bus auszusteigen und sich von einer Person zu verabschieden, die für sie im Gegensatz zu dem Bekannten ein „Bruder“ ist. Der Glattrasierte sagt in einem äußerst höflichen Tonfall zur Busfahrerin: „Danke, schönen Abend, Andrea. Bruder.“