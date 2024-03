Er gilt als die Bergsteiger-Legende schlechthin: Reinhold Messner ist jetzt fast 80 und immer noch ein herausragender Erzähler. Mit einer Message und einer faszinierenden Lebensgeschichte.

Damit zog er am Sonntagabend rund 1500 Besucher im ausverkauften GZH in seinen Bann. „Wir fanden es unglaublich, dass wir ihn für einen Termin bekommen haben“, freute sich Immanuel Schulz, Naturfotograf aus Berg bei Ravensburg und Leiter des WunderWelten-Festivals.

„Nanga Parbat - Mein Schicksalsberg“ war der Titel des Abends. „Das ist eigentlich nicht mein Sprachgebrauch“, sagte Messner, nachdem er unter tosendem Applaus die Bühne betreten hatte: „Schicksalsberg, das ist ein Begriff der 1930er-Jahre.“

Und doch wusste jeder im Publikum, dass Messner 1970 am Nanga Parbat seinen Bruder Günther auf tragische Weise verloren hatte. Und um den öffentlichen Wirbel, den dieses tragische Unglück in den folgenden Jahrzehnten nach sich zog.

Expeditionsleiter als Despot

Messner schlug den ganz großen Bogen zur Historie der Faszination, den der Achttausender im West-Himalaya schon 1895 auf den englischen Bergsteiger Albert Mummery ausübte. Der dabei allerdings ebenso ums Leben kam wie das gesamte Expeditionsteam unter der Leitung von Willy Merkl, das 1934 den Nanga Parbat erklimmen wollte, und ein weiteres, mit deutschen Alpin-Stars gespicktes 16-köpfiges Team 1937 - was die NS-Propaganda als heroische Opferbereitschaft bis in den Tod verklärte und den Nanga Parbat zum „Schicksalsberg der Deutschen“.

Im Jahr 1953 führte Karl Herrligkoffer, der Halbbruder Willy Merkls, eine neue Expedition zum Berg. Gegen dessen Weisung gelang am 3. Juli 1953 dem Tiroler Hermann Buhl im Alleingang die Erstbesteigung.

Herrligkoffer, der damals keinerlei Bergerfahrung besaß, kommt bei Messner nicht gut weg. Als Expeditionsleiter sei er ein narzisstischer Despot gewesen. Auch 1970, als Herrligkoffer die jungen, aber sehr erfahrenen Südtiroler Reinhold und Günther Messner zu einer erneuten Expedition einlud.

Sherpas retten Messner das Leben

Reinhold Messner schilderte die Schicksalstage im Sommer 1970 mit akribischen Details: Wie er erst alleine losgezogen sei vom letzten Lager und sein Bruder ihm überraschend gefolgt sei. Wie er schließlich alleine auf dem Gipfel stand und dann der Bruder Anzeichen von Höhenkrankheit zeigte; wie er ihn in mehreren Tagesetappen über Tausende steile Höhenmeter nach unten brachte.

Und wie der 24-jährige Günther unter einer Eislawine begraben wurde. Umstände, die Herrligkoffer vehement anders kolportiert und der Familie Messner großen Schaden und Schmerz zugefügt habe. 1978 bezwang Reinhold Messner den Berg nochmals: Alleine, mit 60 Kilogramm Gepäck.

Sie haben mich halbtot aufgelesen und gepflegt. Reinhold Messner

Wie sehr der Nanga Parbat doch zu Messners Schicksalsberg wurde, zeigte die Aufarbeitung vom Tod des Bruders und die Rettung durch einheimische Sherpas: „Sie haben mich halbtot aufgelesen und gepflegt; alte Männer haben mich nachts gesund gesungen.“

Messner bedankte sich in der Folgezeit mit dem Bau von Schulen in den abgelegenen Dörfern. Dass er die muslimischen Dorfältesten dazu brachte, auch Mädchen in die Schulen zu lassen, wurde vom Publikum mit besonderem Beifall bedacht.

Viel Ausdauer am Signierstand

Messner trennt den klassischen Alpinismus vom heutigen Berg-Tourismus: „Alpinismus heißt, dorthin zu gehen, wo keiner ist und wo es keine Pfade gibt.“ Das Ziel sei, nicht umzukommen. Den Reiz, sich in Zonen zu begeben, in denen einem der Tod droht, begründet Messner mit der Suche nach dem inneren Sinn: „Zwischen Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit ist ein großer Graben“, so der 79-Jährige: „Ich bin, wenn Sie so wollen, der Eroberer des Nutzlosen, gebe ihm aber dabei wieder Sinn.“

Was sich am Sonntagabend zeigte: Messner hat auch mit fast 80 die Ausdauer, über zwei Stunden frei und spannend zu erzählen. Mit einer perfekten Bild- und Filmshow - und dies Dank der Tatsache, dass alle Expeditionen von Anfang an erstklassige Fotografen und Kameraleute dabei hatten.

Eine beachtliche Ausdauerleistung zeigte er auch im Foyer: Schon eine Stunde vor Einlass hatte Reinhold Messner begonnen, seine Bücher zu signieren. Auch in der Pause und nach der Show standen die Messner-Fans in langen Schlangen vor dem Signierstand.