Die Open–Air–Festivals dieses Sommers liegen hinter uns und der Konzertherbst ist fast schon in Reichweite. So sehr ich mich darauf freue: Es gibt Sachen, die an Konzerte einfach nerven.

Erstens: Wenn das Publikum seinen Lieblingskünstler Künstler schon vor dem ersten Lied mit Ovationen feiert — nur, weil er auf die Bühne kommt.

Zweitens: Die unvermeidliche Frage, die jede Band ins Publikum ruft: „Seid ihr gut drauf?“

Drittens: Musiker, die ihren Stiefel runterspielen und überhaupt keine Ansagen machen.

Die Handy–Taschenlampe ersetzt kein Feuerzeug

Viertens: Leute, die bei Balladen die Handy–Taschenlampe schwenken — als schäbigen Ersatz für das feierliche Flämmchen eines Feuerzeugs.

Fünftens: Fans, die mit ihren Liebeserklärungen auf hochgehaltenen Bannern anderen den Blick auf die Bühne versperren.

Sechstens: Konzertbesucher, die sich robust zum Getränkestand durchdrängen und mit gefühlt zehn Bieren in den Händen auch wieder zurückdrängeln — mit dem gebrüllten Spruch „Vorsicht! Heiß und fettig!“

Plastikbecher wie im Campingurlaub

Siebtens: Getränke, die nur in Plastikbechern ausgeschenkt wird. Fühlt sich an wie ein schlechter Campingurlaub.

Achtens: Eine Band, die flehentlich ein Publikum zum Tanzen animiert, dem nicht nach Tanz zumute ist.

Neuntens: Ein Publikum, das bis zum vorletzten Lied stocksteif auf den Stühlen sitzt — aber dann noch richtig feiern will.

Erst vorglühen, dann weitersaufen

Zehntens: Leute, die vorgeglüht zum Konzert kommen, drinnen weitersaufen und am Ende knülle sind.

Elftens: Erbrochenes.

Zwölftens: Sänger, die bei den Refrains ihrer Hits den Mund halten und lieber das Publikum singen lassen.

Dreizehntens: Nebelmaschinen und Konfettikanonen.

Keine Schallplatten, aber Kaffeetassen

Vierzehntens: Das Ritual der Zugabe. Fällt sie weg, wird gemosert. Selbst wenn das Konzert zwei Stunden und länger gedauert hat.

Fünfzehntens: Bands, die am nach dem Auftritt kaum Schallplatten und CDs zum Kauf anbieten. Aber massenhaft T–Shirts und Kaffeetassen.

