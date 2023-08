Spätestens seit dem Streit um das Gebäudeenergiegesetz haben die Grünen einen schweren Stand. Das macht sich auch auf Landesebene in Baden–Württemberg bemerkbar.

Im Sommerinterview spricht der Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Bodensee Martin Hahn über diese Herausforderung. Außerdem äußert sich der ehemalige Landwirt zum Erstarken der AfD, den Dauerbrenner–Themen B31 und Bodenseegürtelbahn sowie den Krisen in den Bereichen Migration, Energie und Wohnen.

Herr Hahn, die AfD ist in Baden–Württemberg gerade im Höhenflug und steht Umfragewerten zufolge bei knapp 20 Prozent. Woran liegt dieses Erstarken der Rechten?

Da sprechen Sie für mich eines der größten Probleme an. Das geht uns alle an, vor allem aber uns Grüne. Wir leben in einem Land, das ruhig regiert werden will, ohne Streit in der Regierung. Wir haben in Baden–Württemberg auch Auseinandersetzungen, aber wir tragen die nicht auf dem medialen Schlachtfeld aus.

Natürlich ist Demokratie Auseinandersetzung, Diskurs und Suche nach Lösungen. Aber das darf nie so in der Öffentlichkeit passieren, wie es der Ampel beim Gebäudeenergiegesetz passiert ist.

Und wie wollen Sie da gegensteuern?

Die Kollegen von der AfD sind demokratisch legitimiert, aber sie sind keine Demokraten. Das ist ein großer Unterschied. Und das müssen wir deutlich machen.

Außerdem brauchen die politischen Ebenen, von der kommunalen über die Landes– bis zur Bundesebene, mehr Lösungen, die uns nach vorne und mehr in eine operative Haltung bringen. Denn von dem Erstarken der Ultrarechten profitiert keine der demokratischen Parteien.

Ein zentrales Thema in dieser Gemengelage ist sicher das der Migration. Wie wollen Sie die Bevölkerung da abholen und Unsicherheiten nehmen?

Wir müssen alles tun, um Sicherheit zu geben — vor allem ökonomische. Ich glaube, viele Leute haben Angst, dass uns das zu viel kostet und das Geld dann an anderer Stelle fehlt. Wir müssen vermitteln, dass wir das hinkriegen und niemandem etwas weggenommen wird.

Und es muss besser gelingen, zu kommunizieren, wie viel Elend da unterwegs ist. Bei uns auf dem Hof lebt eine ukrainische Familie. Die haben nichts mehr. Mich hat ihr Schicksal total beeindruckt. Wir dürfen uns da nicht nur aufs Mitgefühl reduzieren. Aber es ist unsere Aufgabe, die Mitmenschlichkeit beim Thema Asyl in die Gesellschaft zu tragen.

Wichtig bleibt auch das Thema Energie. Ein Bereich, der da am Bodensee Hoffnung macht, ist die Agri–Photovoltaik ...

Da hat sich viel getan. Dank Hubert Bernhard in Kressbronn kann jeder vor Ort sehen, wie das funktioniert. Man merkt in der Branche, dass viele da Chancen sehen. Außerdem hat der Bund inzwischen eine Privilegierung für Agri–PV ausgesprochen.

Martin Hahn auf dem Obsthof Bernhard in Kressbronn: Beim Thema Agri-Photovoltaik über Obstplantagen sieht der Landtagsabgeordnete ein riesiges Potenzial für die Bodenseeregion. (Foto: Florian Peking )

Das heißt, für diese Flächen braucht es keinen Bebauungsplan mehr, wenn die Fläche für die Landwirtschaft zur Verfügung steht. Das war ein großer Schritt, denn jetzt sind die Schleusen geöffnet. Bei uns in der Region tun sich aber Schwierigkeiten auf.

Inwiefern?

Wenn der beschlossene Regionalplan so genehmigt wird, hat Agri–PV im Bereich des Bodenseeufers ein großes Problem. Dann kann dort keine Anlage genehmigt werden, weil es in dem Plan ein Ausschluss für PV in der Fläche gibt. Das macht mir richtig Sorgen.

Denn das Potenzial von Agri–PV ist gigantisch. Allein in der Bodenseeregion sind da 1,8 Gigawatt Strom möglich — die Menge eines großen Atomkraftwerks.

Bleiben wir beim Thema Energie: Photovoltaik ist das eine, Windkraft das andere — wie geht es da im Kreis weiter?

Ich hoffe, dass zumindest die Flächen, die möglich wären, auch genutzt werden. Im Westen gibt es zwei, drei Höhenzüge, die ganz interessant sind. Und den Gehrenberg sowie Heiligenberg.

Es ist wichtig, dass wir was davon haben und selbst hier produzieren können. Wir brauchen dezentrale Anlagen für die Energiesicherheit.

Ein Dauerbrenner bleibt der Ausbau der B31. Sie sind ein Gegner der geplanten B1–Trasse. Wie verfolgen Sie das Thema aktuell?

Alles, was ich dazu wahrnehme — dass das Verfahren so schleppend läuft — zeigt mir: Die Rechtsträger im Regierungspräsidium wissen, dass die geplante Linie juristisch nicht haltbar ist.

Ich glaube, das ist eine politische Trasse.Man wollte Stetten und Hagnau zufriedenstellen und hat die Straße durch ein Stück Wald gelegt, das ökologisch hochsensibel ist.

Deshalb habe ich von Anfang an darauf hingewiesen: Wir brauchen eine Planung, die sich an das Naturschutzrecht hält. Und das ist an diesem Punkt eindeutig: Wenn es vermeidbare Eingriffe gibt, dann sind sie zu umgehen. Ich denke, das RP zögert an diesem Punkt — denn sonst wären sie schon weiter.

Und wie soll es aus Ihrer Sicht weitergehen?

Ich bin nach wie vor der tiefen Überzeugung, dass wir eine Lösung für Hagnau brauchen. Aber eine flächensparende Lösung, die in die Zeit passt und Klimaschutz und Verkehrswelten zusammenbringt.

Bleiben wir beim Verkehr: Wie geht es auf der Schiene in der Region voran?

Es ist bitter, dass wir, mit Blick auf Verspätungen und Ausfälle, momentan so viele Sorgen im Bereich Schienenverkehr haben.

Doch die Verbindung nach Stuttgart hat sich verbessert, da profitieren die Friedrichshäfler von der Südbahn. Wenn dann noch der Ausbau von Ulm nach Stuttgart durch ist, kann man da von einer sehr guten Zugstrecke reden.

In die andere Richtung, nach Westen, wird es aber eher problematisch ...

Die Bodenseegürtelbahn ist eine ganz schwierige Zugstrecke. Wir haben da zu wenig Verkehre, obwohl immer mehr Touristen die Bahn nutzen — gerade in den Sommermonaten.

Ein „Sorgenkind“ bleibt für Martin Hahn weiterhin die Bodenseegürtelbahn. Zugleich ist er zuversichtlich, dass der Ausbau gelingen wird. (Foto: Felix Loeffelholz/Bodo )

Aber auch beim Berufsverkehr merkt man: Die Menschen wollen eigentlich auf den Zug umsteigen. Aber die Betreiber kriegen es nicht auf die Kette, die Verkehre zu gewährleisten. Daran sehen wir, wie wichtig der Ausbau der Bodenseegürtelbahn ist. Das müsse wir hinkriegen — und ich zuversichtlich, dass es gelingen wird.

Eine Krise gibt es auch beim Thema Wohnen. Wie kriegen wir das am Bodensee hin?

Das Thema Wohnen wird uns einbrechen — und niemand kann was dafür. Einfach weil sich durch dieses Zinsdelta Investitionen kaum noch rechnen. Politisch ist es ganz schwierig, da gegenzusteuern.

Im Fallenbrunnen in Friedrichshafen hat die Städtische Wohnbaugesellschaft (SWG) neue Wohngebäude gebaut. Für Martin Hahn bleiben Wohnbaugesellschaften in der derzeitigen Baukrise wichtig – gerade beim Sozialen Wohnungsbau. (Foto: Florian Peking )

Wir haben sehr gute Förderprogramme von Land und Bund, zum Beispiel für den Sozialen Wohnungsbau. Die starken Wohnbaugesellschaften können auch weitermachen, etwa die SWG in Friedrichshafen. Kleine Gemeinden können aber nicht einfach solche Gesellschaften gründen — das halten die finanziell nicht aus.

Ich sage auch: In einer Region, wie am Bodensee, werden wir das Problem nicht komplett lösen, sondern nur von unten her — beim Sozialen Wohnungsbau — entschärfen können.