Wer jetzt kurzfristig verreisen will, wird zwar noch fündig, die Frage ist nur, zu welchem Preis. Die wahren Schnäppchenjäger buchen längst zu ganz anderen Zeiten im Jahr. Häfler Reisebüros erläutern, wie die Preise entstehen.

2023 war offensichtlich ein ziemlich gutes Reisejahr im Vergleich zu 2022. Dies bestätigen einstimmig die befragten Reisebüros All–Tours, Deniz Reisen, Gindele Reisen, Holiday Land und Reiseland. „Wir haben dasselbe Niveau wie vor Corona erreicht“, erläutert der Sprecher des Reisebüros Deniz.

Dieselbe Erfahrung macht auch Monika Gindele vom Reisebüro Gindele. Bereits zum Jahresbeginn hätten viele Reisende ihre Ziele für das Jahr ausgesucht und gebucht.

Familien als Verlierer

„Die Pfingstferien sind nach wie vor die Hauptreisezeit“, berichtet Gindele. In den Sommerferien blieben etliche Kunden lieber zuhause, beobachtet sie: „Denn das Wetter ist auch hier schön.“

Auch die Herbstferien seien größtenteils schon ausgebucht. Die Preise bereiten ihr jedoch Sorgen, denn sie seien teils bis zu 1000 Euro teurer geworden als vergangenes Jahr. „Familien sind dieses Jahr die Verlierer“, bedauert sie. Denn für sie summiert es sich besonders.

Start vor der Haustür ist gefragt

Alle Reisebüros stellen fest, dass besonders die Flüge direkt ab Bodensee–Airport gefragt seien. Dies sei natürlich komfortabler, als erst beispielsweise nach Stuttgart zum Flughafen fahren zu müssen.

Dann sei es ärgerlich, wenn Flüge dennoch gelegentlich nach München oder Stuttgart umgebucht werden müssten, wenn die Flieger ab Friedrichshafen nicht voll besetzt werden könnten, stellt Gindele fest.

All–Inclusive wird gern gebucht

Heike Zander vom Reisebüro Reiseland erlebt ebenso wie die Reisebüros All–Tours und Holiday Land, dass viele Urlauber Kompromisse eingehen, um bequem vom Bodensee–Airport abfliegen zu können. Angeflogen werden so meist Türkei, Spanien, Griechenland, aber auch Ägypten. Besonders die Türkei sei beliebt, weil Anbieter dafür meist ein All–Inklusive anbieten.

Dass Urlauber nach den Hitzerekorden in südlichen Ländern im Sommer lieber innerdeutsche Ziele buchen, registriert sie bisher noch nicht. „Deutschland–Reisen werden aber meist direkt bei den Unterkünften gebucht“, erläutert sie, das mache sich im Reisebüro ohnehin nicht bemerkbar. Städtereisen wiederum buchten die Kunden gerne im Reisebüro, Ziele wie Berlin oder Hamburg seien im Winter und Herbst beliebt.

Frühbucher ergattern die Schnäppchen

Zander betont, dass es Last–Minute–Angebote inzwischen so gut wie gar nicht mehr gebe: „Das ist ein Mythos“. Vor 10 bis 30 Jahren sei es noch so gewesen, dass Reiseanbieter ein ganzes Flugzeug charterten und anschließend dafür sorgen mussten, dass alle Plätze belegt seien. Kurz vor Reisebeginn seien die übrig gebliebenen Plätze zu sehr günstigen Preisen verschleudert worden.

Last–Minute gibt’s nicht mehr. Murat Gören, Reisebüro Holiday Land

Mittlerweile sei es dank digitaler Technik jedoch so, dass die Plätze in Flugzeugen und Hotels vom Anbieter auf Abruf, also nur im Fall einer Buchung, reserviert werden. Es muss also niemand mehr darauf warten, dass die Preise fallen. Wer rechtzeitig bucht, könne eher von günstigeren Preisen profitieren. „Der neue Last–Minute–Kunde ist der Frühbucher“, sagt Zander.

Anbieter geben Kostensteigerungen weiter

„Last–Minute gibt’s nicht mehr“, bestätigt auch Murat Gören vom Reisebüro Holiday Land. Wer dennoch kurzfristig einen Urlaub buchen möchte, habe zwar noch Chancen, müsse aber wahrscheinlich draufzahlen. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Kosten in nahezu allen Bereichen generell gestiegen seien. Gründe dafür sieht Gören vor allem in den überall gestiegenen Lebenshaltungskosten, aber auch in den Energiepreisen und den gestiegenen Löhnen.

Um rentabel zu bleiben, müssten die Anbieter die Steigerungen an die Kunden weitergeben. Viele Anbieter litten zudem noch unter den Folgen von Corona und versuchten, die finanziellen Einbußen wieder auszugleichen. Dies alles hemme die Reiselust jedoch nicht: „Die Leute sind urlaubsdurstig“, meint der Sprecher des Reisebüros Deniz.

Einmal Griechenland, immer Griechenland

Eine Sprecherin des Reisebüros All–Tours stellt zudem fest, dass es viele wiederkehrende Buchungen gebe. Urlauber, die einmal nach Griechenland geflogen sind, reisen gerne im nächsten Jahr wieder hin. Last–Minute.Angebote wie früher gebe es auch bei All–Tours nicht mehr.

Die Auswirkungen der im Juli wütenden Brände auf Rhodos auf die Nachfrage wurden allgemein als weniger drastisch erlebt. Die Reisebüro–Inhaber haben schließlich schon viel erlebt. „Es passiert immer irgendwo etwas“, merkt Gindele an. Aber natürlich machen sie sich dennoch Sorgen um Gäste, die eventuell gerade in einem betroffenen Gebiet sind.

Auf Rhodos selbst hatte zu diesem Zeitpunkt zum Glück keines der befragten Reisebüros Gäste untergebracht. Das Reisebüro Deniz hatte zwar Kunden auf Rhodos und sie umgehend angerufen, sie waren aber nicht betroffen und wohlauf.

Unterstützung für Rhodos

Murat Gören macht auf einen anderen Aspekt aufmerksam und verweist darauf, dass die Hotelbetreiber und Menschen auf Rhodos auf jeden Fall unterstützt werden sollten. Es wäre fatal, wenn Rhodos kein Reiseziel mehr wäre. Doch dies scheint nicht der Fall zu sein.

Die Pressestelle des Bodensee–Airports berichtet, dass am 27. Juli zwar ein für eigentlich 180 Passagiere gedachter Flug nach Rhodos mit nur 18 Reisenden flog. Nur eine Woche später seien kaum noch Auswirkungen zu spüren gewesen. Das Flugzeug startete wieder mit 152 Urlaubern an Bord nach Rhodos.

Ferienflüge so gut wie ausgebucht

Die starke Nachfrage, die sich zu Beginn der Ferien schon abgezeichnet habe, hat sich am Flughafen Friedrichshafen fortgesetzt, berichtet die Pressestelle. Ferienflüge seien weiterhin so gut wie ausgebucht.

Momentan geht es vom Bodensee–Airport nach Antalya, Hurghada, Kreta, Rhodos, Palma, Tuzla und Skopje. Und wer noch weiter weg will, kommt für Anschlussflüge auch direkt nach Frankfurt.